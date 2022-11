Franck Labois, policier tué par un fourgon en 2020 : le procès de son meurtrier présumé s'est ouvert à Lyon

Les assises de Lyon (Rhône) accueillent depuis lundi le procès du meurtrier présumé de Franck Labois, policier percuté par un fourgon en janvier 2020, lors d’une opération de nuit.

Il intervenait, avec ses collègues du Groupe d’appui opérationnel (GAO) de la Sûreté départementale, sur une affaire de vols aggravés en bande organisée. Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2020, le policier Franck Labois, 45 ans, était mortellement fauché par le fourgon des malfaiteurs. Il mourrait deux jours plus tard de ses blessures.

Il y a un an, le 13 janvier 2020, notre collègue Franck LABOIS du GAO de la SD 69 décédait des suites de ses blessures après avoir été fauché par un fourgon lors d'une opération de police dans la nuit du 10 au 11 janvier.



La cour d’assises de Lyon juge depuis ce lundi son meurtrier présumé. «J'ai beaucoup de regrets malgré ce que j'ai pu dire (ndlr : selon des conversations enregistrées en prison, il avait affirmé que le policier avait voulu jouer au "superhéros" et que c'était "lui ou moi"). J'ai jamais voulu en arriver là», a dit ce dernier face à la justice.

Arrêté quelques jours après les faits avec deux autres personnes, il est accusé d’homicide volontaire. Il a reconnu avoir été au volant du véhicule qui a tué le policier, mais nie toujours en avoir eu l’intention. En situation de récidive, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

«Il n’a pas tiré, alors qu’il était en état de légitime défense, et il est mort»

Cette nuit du 10 au 11 janvier, il se trouvait sur une aire d’autoroute avec ses complices, en train de commettre un vol de fret. Alors que les forces de l’ordre les prenaient en filature, Franck Labois et les agents du GAO étaient appelés en renfort, pour les intercepter. Sur une sortie d'autoroute, ils avaient positionné leurs véhicules de police pour bloquer le fourgon des malfaiteurs. Celui-ci ne s’est pas arrêté et avait foncé sur le fonctionnaire. Percuté et traîné sur vingt mètres, il était mort après deux jours de coma.

«Il n’a pas tiré, alors qu’il était en état de légitime défense, et il est mort», a pointé à l’AFP l’avocat de sa mère et ses frères, parties civiles. Espérant enfin des réponses de l’accusé, il compte sur le procès pour savoir «pourquoi il ne s’est pas arrêté, pourquoi il a préféré tuer un homme plutôt que de se rendre pour les quelques bidons de lessive qu’il avait dans le camion».