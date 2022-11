Marion Maréchal : «L’affaire dramatique de la petite Lola a rappelé toutes ces affaires liées à des OQTF non appliquées»

Invitée de La Matinale de CNEWS, ce lundi 7 novembre, Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, est revenue sur la polémique autour des OQTF non appliquées en évoquant notamment l'affaire Lola.

«Aujourd'hui, l'immigration entraîne de plus en plus de problèmes d'insécurité à l'égard des Français», a réagi Marion Maréchal sur l'antenne de CNEWS, ce lundi 7 novembre. A cette occasion, la vice-présidente de Reconquête est revenue sur la gestion des obligations de quitter le territoire français (OQTF) par le gouvernement.

Pour appuyer son discours, Marion Maréchal a rappelé «l'agression et le viol d'une jeune femme à Nantes par trois clandestins soudanais, ou encore la dramatique affaire de la petite Lola». Précisant que toutes ces affaires «sont liées à des OQTF non appliquées».

D'ailleurs, la vice-présidente de Reconquête regrette la réponse du gouvernement et plus précisément celle du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce dernier a annoncé l'ouverture d'ici à 2026 de 300 places supplémentaires en centre de rétention. Mais «quand on sait qu'il y a 300 OQTF qui sont prononcées chaque jour, on se rend bien compte que la volonté politique n'est pas au rendez-vous», a-t-elle souligné.

«C'est regrettable», a-t-elle insisté, car «tant qu'on n'aura pas assumé de regarder la réalité en face, je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir une véritable volonté politique». D'ailleurs, Marion Maréchal précise que «les crédits aujourd'hui alloués pour cet éloignement ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait». «Un éloignement coûte, selon les rapports entre 13.500 et 30.000 euros, or on voit bien que dans le budget actuel, on a à peine de quoi faire 2.000 éloignements».

«On sent qu'on est dans une espèce de gêne mais qui est liée au fait où il n'arrive plus à dissimuler la vérité. Donc, ils concèdent à un certain nombre de choses, mais qu'ils ne vont pas au bout du résonnement», a conclu Marion Maréchal.