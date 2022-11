Sébastien Chenu : «Nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde»

Invité de la Matinale de CNEWS ce mardi 8 novembre, Sébastien Chenu, vice-président du RN, est revenu sur le sujet de l’immigration, alors qu’un nouveau camp de migrants a été recensé à Paris.

«Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde», a lancé Sébastien Chenu. Invité ce mardi matin sur CNEWS, le vice-président de l'Assemblée nationale a évoqué la formation d'un camp de réfugiés afghans sous le métro aérien de la Porte de Chapelle, à Paris (18e arrondissement).

Selon lui, «cette image est absolument désolante. Accueillir des gens pour les entasser à des portes de périphérique ou sur des ports français, est une image qui ne me convient pas», a indiqué le vice-président du RN.

«Je crois que nous n'avons pas les capacités d'accueil et que cela souligne l'échec total de la politique menée par Gérald Darmanin et Emmanuel Macron», a précisé Sébastien Chenu.

Concernant les demandes d'asile, le vice-président du Rassemblement national a pointé du doigt un dysfonctionnement majeur, d'après lui. «Que leurs dossiers soient étudiés depuis leur pays d'origine, on ne peut pas arriver sur le sol français et mettre devant le fait accompli les autorités et ensuite se maintenir si votre demande est déboutée», a résumé Sébastien Chenu.