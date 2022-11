Bronchiolite : le nombre de passages aux urgences et d'hospitalisations au plus haut depuis 10 ans

L'épidémie de bronchiolite en France s'est considérablement accélérée ces derniers jours, entraînant des hospitalisations à des niveaux inédits «depuis plus de 10 ans».

Les autorités sanitaires ont alerté ce mercredi. Santé publique France a pointé des «nombres de passages aux urgences et d'hospitalisations pour bronchiolite très élevés et à des niveaux supérieurs à ceux observés aux pics épidémiques depuis plus de 10 ans».

D'après l'organisme de santé, 6.891 enfants de moins de 2 ans sont passés aux urgences pour bronchiolite, en métropole, dans la semaine du 31 octobre au 6 novembre, soit une hausse hebdomadaire de 7%.

L'agence de santé publique avait pourtant observé une baisse de ces admissions à l'hôpital et une légère atténuation de l'épidémie, liée «aux congés de la Toussaint».

«Les hospitalisations pour bronchiolite représentent 50% des hospitalisations suite à un passage aux urgences chez les enfants de moins de 2 ans. En comparaison, ce pourcentage était d’environ 40% lors des pics des saisons précédentes», a précisé Santé publique France, sur son site Internet.

Ce mercredi après-midi, le ministre de la Santé François Braun a annoncé, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, avoir déclenché le plan Orsan (Organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles), dans la matinée.