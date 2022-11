Défense : nucléaire, cyber, haute intensité… Emmanuel Macron à Toulon pour définir la stratégie de la France

Emmanuel Macron doit présenter mercredi à Toulon, lors d’un déplacement sur la rade militaire, la nouvelle Revue nationale stratégique de la France. Les axes de la défense nationale doivent y être présentés.

Comment la France va-t-elle se défendre dans les prochaines années ? Dans un contexte géopolitique international particulièrement inquiétant, avec des tensions entre le bloc occidental et la Russie, la Chine, voire la Corée du Nord, Emmanuel Macron doit présenter ce mercredi à Toulon les grands axes de la stratégie de défense du pays.

Depuis le porte-hélicoptères amphibie Dixmude, le président de la République va présenter la nouvelle Revue nationale stratégique.

Celle-ci doit permettre à la France de devenir «une puissance d’équilibre sur la scène internationale» d’ici à 2030, selon l'Elysée. Elle doit aussi servir d’appui à la prochaine loi de programmation militaire pour la période 2024-2030, en orientant les moyens budgétaires mis à disposition.

Dissuasion nucléaire prépondérante, guerre hybride, résilience...

Ainsi, l’importance de la dissuasion nucléaire devrait être réaffirmée comme premier objectif, tandis que la capacité à se protéger et à répondre aux menaces «cyber» va prendre une proportion grandissante.

Il s’agira aussi d’insister sur les valeurs de résilience et d’union du pays. L’accent devrait aussi être mis sur les capacités de l’économie française à soutenir les besoins de la défense, sur sa place au sein des alliances européennes et euro-atlantiques, ou encore sur sa capacité à conduire des opérations de haute intensité et hybrides, en prenant en compte la prépondérance de l’influence et de l’information.

Par ailleurs, Emmanuel Macron devrait acter lors de son discours la fin officielle de l’opération Barkhane au Sahel. Alors que 3.000 militaires français sont toujours déployés au Tchad, au Niger et au Burkina Faso, il s’agira désormais de «réduire l’exposition et la visibilité de nos forces» a indiqué l’Elysée.

Les soldats français devraient ainsi s’attacher à «la coopération et l’appui» des soldats locaux, plutôt qu’à engager des missions propres.

Après son discours, Emmanuel Macron devrait être héliporté à bord du sous-marin nucléaire d’attaque Suffren, avant de se rendre à Saint-Mandrier-sur-Mer, où se trouve la base du commando Hubert.