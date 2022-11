Grève du 10 novembre : transports, école… A quelles perturbations s’attendre ?

Alors qu’une journée interprofessionnelle de grève est prévue ce jeudi 10 novembre, de nombreuses perturbations sont à prévoir. Transports, écoles ou encore établissements de santé, plusieurs secteurs d’activités seront concernés par cette journée de mobilisation.

La CGT qui a lancé l’appel à une mobilisation interprofessionnelle et nationale pour les salaires et les retraites ce jeudi 10 novembre. Le syndicat français a voulu profiter de la résonance de la grève prévue par la RATP pour que la journée de mobilisation soit généralisée. La CGT a fait comprendre qu’elle réclamait un coup de pouce au niveau du Smic, une hausse du point d’indice de la fonction publique et l’indexation des salaires sur l’inflation.

TRANSPORTS

Le premier secteur touché est celui des transports publics franciliens, qui sera fortement perturbé par la grève de la RATP. Cinq lignes du métro parisien vont ainsi être fermées (2, 8, 10, 11 et 12) tandis que 9 autres seront ouvertes lors des heures de pointe de 7h à 9h30 et de 16h30 à 19h30 (3, 3bis 4, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 13), mais avec un trafic limité (entre 1 train sur 2 et 1 train sur 4). Bien évidemment, les lignes 1 et 14 étant automatisées, elles fonctionneront normalement.

Le trafic sera aussi très fortement perturbé sur le RER A qui, en moyenne, devrait avoir seulement 1 train sur 3 sur l’ensemble de la journée, avec un1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. Quant au RER B, 1 train sur 2 sera en marche aux heures de pointe, contre 1 train sur 3 pour les heures creuses. Des perturbations sont attendues à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, notamment sur les transports. La CGT de la régie des transports métropolitains a appelé ses adhérents à arrêter le travail.

ÉDUCATION

Après un appel de la CGT Fonction publique, des grèves pourraient avoir lieu dans certains établissements scolaires et dans le périscolaire dans plusieurs villes. Les accueils périscolaires (matin et soir) et/ou cantines de certaines écoles ne seront ainsi pas assurés.

SANTÉ

De son côté, la CGT Santé et action sociale a appelé à la grève «pour défendre la déontologie de leur travail». Dans l’appel du syndicat français des salariés, sont appelés à se mobiliser les personnels médicaux et non médicaux des établissements de la fonction publique hospitalière, de l’établissement français du sang et des établissements de santé privé d’intérêt collectif.

FONCTION PUBLIQUE

L’Union fédérale des syndicats de l’Etat de la CGT a aussi déposé un préavis de grève pour la journée du jeudi 10 novembre. Dans son communiqué, la CGT Fonction publique réclame des augmentations générales des salaires et pensions, le SMIC à 2.000 euros bruts et une nouvelle revalorisation forte et immédiate du point d’indice ainsi que la retraite à taux plein pour une carrière complète dès 60 ans. Enfin, elle souhaite l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tant au niveau salarial que pour les retraites.

La poste

De nombreux bureaux de postes pourraient être fermés ou fonctionner au ralenti durant la journée du jeudi 10 novembre. La CGT a demandé une hausse des salaires dans l’entreprise ainsi que l’attribution d’un 13e mois.

«Notre Fédération met à disposition un préavis de grève de 24 heures, pour la journée du jeudi 10 novembre 2022, afin de couvrir tous les arrêts de travail qui seront décidés par les personnels de La Poste, quel que soit leur statut : fonctionnaire, agent contractuel de droit public ou privé, cadre et non cadre, ainsi que tout personnel appelé à exercer une activité professionnelle au sein des services dans la période. Il prendra effet à partir du mercredi 9 novembre 2022 début de service des brigades de nuit jusqu’au jeudi 10 novembre à 24 heures», peut-on lire dans un courrier d’Alain Bard, membre du bureau fédéral de la CGT FAPT, adressé à Philippe Wahl, président du Groupe La Poste.