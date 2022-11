Lyon : le conseil municipal va-t-il verser 14.000 euros de subvention à SOS Méditerranée ?

Les élus de Lyon doivent voter ce jeudi pour valider ou non le versement d’une subvention de 14.000 euros à l’association d’aide aux migrants SOS Méditerranée.

Le conseil municipal de Lyon doit décider ce jeudi si la Ville octroie une subvention de 14.000 euros à l’association SOS Méditerranée, qui agit pour rapatrier des migrants perdus en mer vers l’Europe.

Dans le détail, cette somme équivaudrait à une journée de fonctionnement du bateau Ocean Viking, rapporte Lyon Capitale. Le navire est au cœur de l’actualité, puisqu’il tente de débarquer en Italie ou en France avec 234 migrants à son bord.

Nos confrères expliquent que Lyon fait partie des 86 collectivités territoriales du pays qui aident SOS Méditerranée. Il ne s’agirait pas de la première fois qu’elle lui donne de l’argent, par «devoir d’humanité», selon la municipalité, dirigée par l’écologiste Grégory Doucet.

Interrogée sur CNEWS, l’élue d’opposition Béatrice de Montille (LR) refuse de voter cette aide, car il ne s’agit pas «d’une problématique de la ville de Lyon, cela ne fait pas partie de ses missions». Elle a préféré pointer les problèmes de transports dans la ville, les écoles non chauffées à la suite d’une grève des agents. Le budget doit plutôt être consacré à ces problèmes, a-t-elle estimé.

La conseillère municipale a également dénoncé le développement de squats dans la ville, liés à l’arrivée de migrants. «A l’heure où on connaît une crise civique importante, où les Français n’ont plus forcément confiance dans leurs politiques, il faut arrêter d’être dans le symbole et le théâtre et revenir sur nos propres missions», a conclu Béatrice de Montille.