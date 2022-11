Paris : après la mort d'un jeune de 16 ans, le maire LR du 17e veut renforcer la vidéo-protection

Alors qu'un jeune de 16 ans est mort vendredi à Paris lors d'une rixe entre bandes rivales, le maire de l'arrondissement Geoffroy Boulard rappelle son souhait d'y augmenter la vidéo-protection. Un vœu en ce sens sera soumis au vote des élus au Conseil de Paris, qui s'ouvre ce mardi 15 novembre.

Après la mort d'un jeune de 16 ans vendredi, Geoffroy Boulard, le maire LR du 17e arrondissement de Paris, veut augmenter la vidéo-protection. La demande est ancienne, mais la pose de «caméras prioritaires» notamment «déployées dans certains quartiers sensibles» de son arrondissement dont étaient originaires les protagonistes de la rixe mortelle, aurait pu éviter de tels faits de violence. Un vœu relatif au renforcement de la vidéo-protection dans le 17e doit donc être étudié par les élus parisiens cette semaine au Conseil de Paris.

Pour un renforcement policier

«Nous voulons que la municipalité parisienne confirme son engagement d'installer des caméras prioritaires dans ces quartiers sensibles», explique Geoffroy Boulard, qui rappelle que la préfecture de police et la municipalité parisienne avaient déjà accepté d'installer 3 caméras dans son arrondissement. Sans nouvelles, l'élu Les Républicains remet le sujet sur le tapis.

«Ce n'est pas acceptable que les choses prennent autant de retard», estime le maire du 17e, réclamant «davantage de vidéo-protection mais aussi davantage de présence policière dans ces quartiers». Car si les phénomènes de rixes entre bandes rivales y sont connus depuis plusieurs années, le recours à des armes blanches pour se battre est quant à lui plus récent.

«Il y a toujours eu des règlements de compte assez violents entre bandes, mais aujourd'hui, on voit apparaître des armes blanches et heureusement très peu d'armes à feu», témoigne l'élu, qui a réuni ce lundi tous les acteurs – des représentants du Parquet de Paris, de l'Education Nationale, des bailleurs sociaux... – pour faire le point sur les actions à mettre en œuvre après ce drame, «dès les prochains jours».

J’ai réuni @Mairie17 ce matin l’ensemble des acteurs de la sécurité et de la prévention #Paris17 pour faire le point sur les actions à mettre en œuvre après le drame de vendredi soir :



Protéger



Réfléchir



Améliorer pic.twitter.com/mj0oQBc3bj — Geoffroy Boulard (@geoffroyboulard) November 14, 2022

Car si la mairie du 17e a déjà engagé un «long travail de coordination», avec un club de prévention et deux équipes d'éducateurs spécialisés, qui œuvrent sur le terrain auprès des jeunes, Geoffroy Boulard veut aller plus loin. D'abord pour apaiser les tensions, alors qu'elles peuvent être particulièrement amplifiées sur les réseaux sociaux, témoigne le maire, et ensuite pour réfléchir à ce qui pourrait être amélioré.

Une plus forte présence policière donc mais aussi un accompagnement social, pour une meilleure intégration de ces jeunes dans leurs quartiers. «Cela soulève d'autres questions bien sûr, avec sans doute le besoin de rajouter des équipements publics», admet l'élu, qui évoque des équipements sportifs mais aussi des centres d'animation. Et de conclure : «ce sont des besoins plus structurels, dont il faut discuter avec la Ville de Paris».