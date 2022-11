Les Français vont «vivre mieux» grâce à la transition énergétique, assure Elisabeth Borne

La cheffe du gouvernement a exposé ce mercredi, lors d'un débat sans vote qui se tenait à l'Assemblée nationale, la stratégie de la France qui permettra au pays d'atteindre la neutralité carbone pour l'année 2050.

Elle en est convaincue. Ce mercredi à l'Assemblée, Elisabeth Borne, a assuré que les Français allaient «vivre mieux grâce à la transition énergétique», tout en détaillant la stratégie française vers la neutralité carbone en 2050, sans toutefois convaincre les oppositions.

Lors de ce débat sans vote sur la politique énergétique, qui suit celui qui s'est tenu le 12 octobre au Sénat, la Première ministre a exposé «deux convictions».

«La décarbonation et la sobriété vont nous protéger des crises à venir. Elles permettront de mieux maîtriser les prix. Elles seront synonymes de justice sociale, car chacun contribuera selon ses moyens. Et nous aiderons ceux dont les modes de vie et de travail seront les plus impactés», a-t-elle développé.

Protéger les Français tout en préparant l’avenir : voilà notre cap.





être «la première grande nation industrielle à s’émanciper des énergies fossiles»

Par ailleurs, selon Elisabeth Borne, «la transition énergétique va de pair avec la croissance et la création d’emplois. Elle va accompagner la réindustrialisation et permettre l’émergence de secteurs et de filières d’avenir». La cheffe du gouvernement a défendu la politique de l'exécutif, qui permettra de «limiter au maximum l'impact de la situation énergétique sur notre pays cet hiver». Même si «nous nous préparons aussi à l’éventualité de devoir procéder à des coupures ciblées et de très courte durée».

Pour être «la première grande nation industrielle à s’émanciper des énergies fossiles», le plan français «repose sur trois piliers», dont le premier est «la sobriété énergétique». Deuxième pilier, «une production d’électricité décarbonée autour du nucléaire et du renouvelable», a-t-elle ajouté. Le troisième repose sur «le développement de nouveaux vecteurs énergétiques, comme l’hydrogène décarboné».

La Première ministre a également rappelé la volonté de l'exécutif de «moderniser» le parc nucléaire français, et salué l'adoption du projet de loi sur les énergies renouvelables par le Sénat, se disant «convaincue que cette méthode et cet esprit de compromis pourront également prévaloir à l'Assemblée» lors de son examen en décembre.