Classement : voici la ville la plus attractive de France en 2022

Selon une enquête dévoilée par Meteojob et Meilleurtaux ce mardi, Orléans (Loiret) est la ville la plus attractive de France en 2022. Elle devance Mulhouse (Haut-Rhin) et Rouen (Seine-Maritime) dans ce classement.

Les villes moyennes plaisent aux Français. D’après une enquête de Meilleurtaux et Meteojob relayée par Europe 1 ce mardi, Orléans (Loiret) est la ville la plus attractive de France en 2022. Elle devance Mulhouse (Haut-Rhin) et Rouen (Seine-Maritime) dans ce classement.

Emploi & logement : le classement des villes où s'installer. @VilledOrleans (1ère) et @mulhouse (2ème). Elles se sont interverties par rapport à 2021 et @Rouen se hisse cette année à la troisième marche.



Découvrez ci-dessous l'étude pic.twitter.com/fLA2lLtPDJ — Meilleurtaux (@Meilleurtauxcom) November 22, 2022

Pour parvenir à ce résultat, trois critères ont été mis en avant : le nombre de contrats à durée indéterminée (CDI) proposés, le niveau du salaire médian et le degré d’accessibilité au marché de l’immobilier.

Sur ces critères, Orléans se situe au-dessus de toutes les villes françaises grâce à un salaire médian de 2.417 euros et un prix du mètre carré inférieur à 3.000 euros. Cette ville du Loiret est aussi celle qui offre le plus de CDI par rapport à son nombre d’habitants dans tout l’Hexagone.

Le télétravail dope les déménagements en province

La première place occupée par Orléans dans ce classement se justifie par le développement du télétravail, qui a dopé les déménagements des résidents des grandes communes vers la province. «On est proche de la capitale, c'est pour ça que les gens reviennent tous. Parce que maintenant, il y a deux, trois jours de télétravail, et quand ils font leurs petits calculs, ils sont plus gagnants de venir habiter ici et d'avoir un logement plus grand», assure Karine Le Frappeur, gérante de l’agence immobilière Lex Immo, pour Europe 1.

A titre de comparaison, un appartement de 40 m2 coûte 400.000 euros à Paris en moyenne, contre 120.000 euros à Orléans. «Dans ces villes-là on peut, avec un salaire médian qui est parfois à peine plus bas, accéder à 60-70 m2 en moyenne. Alors qu’à Paris, même si le salaire médian est le plus élevé de France, on peut en moyenne accéder à 15m2 pour devenir propriétaire», analyse Louis Coulon, co-fondateur de CleverConnect, éditeur de Meteojob.

Une théorie qui se vérifie dans les chiffres puisqu’un parisien sur dix a quitté la capitale entre fin 2020 et fin 2021, en pleine pandémie de Covid-19. D’ailleurs, Paris se situe à la 31e place du classement récompensant la ville la plus attractive de France.