Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Gérald Darmanin parmi les lauréats des prix du sexisme en politique

L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique a organisé une cérémonie de remise de prix au cours de laquelle Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Gérald Darmanin ont été distingués.

«Calmez-vous, madame, ça va bien se passer», avait répondu Gérald Darmanin à la journaliste Apolline de Malherbe, en février. Une sortie jugée sexiste qui lui avait valu de nombreuses critiques et a été reprise par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique pour nommer sa cérémonie de remise des prix du sexisme en politique. Ce vendredi 25 novembre, la soirée «Ça va bien se passer» a notamment «récompensé» le ministre de l'Intérieur, mais aussi Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, entre autres.

Le ton se voulait ironique, mais le message on ne peut plus sérieux. L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique a été créé dans le sillage du mouvement #MeTooPolitique. Il a été cofondé par Alice Coffin, conseillère EELV de Paris, Madeline da Silva, adjointe au maire socialiste des Lilas (Seine-Saint-Denis), Hélène Goutany, journaliste, Fiona Texeire, conseillère à la mairie de Paris, et Mathilde Viot, ancienne collaboratrice parlementaire de Danièle Obono et François Ruffin (LFI) et juriste en droit public.

La date n'avait évidemment pas été choisie au hasard, puisque la cérémonie «Ça va bien se passer» a été organisée à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Sept prix ont été remis à dix lauréats lors de cette soirée, qui s'est tenue au sein de la mairie du 12e arrondissement de Paris.

Le prix «du parrain» a notamment été conjointement décerné à Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. D'après l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, cette «récompense» distingue «les grands hommes qui ont vaillamment protégé leurs potes [...] leur assurant une immunité face au tribunal médiatique, ou au tribunal tout court».

Le chef de file de La France insoumise est notamment visé pour son soutien à Adrien Quatennens, qui a reconnu s'être montré violent envers son épouse. Le président de la république doit son titre au fait qu'il «abrite dans son giron gouvernemental tant d'hommes qui vont être récompensés ce soir», a justifié le jury.

Gérald Darmanin a quant a lui été choisi pour le prix du «Meilleur espoir». Ce dernier récompense ceux «qui ont su déjouer les pièges tendus par des féministes acharnées, ils ont su jouer de la justice, de la presse, pour pouvoir laver leur réputation injustement entachée». Le ministre de l'Intérieur a été visé par une plainte pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance déposée en 2017. Un non-lieu a été prononcé en juillet dernier, la plaignante a fait appel.

Le prix de la «Carrière brisée» non décerné

Damien Abad, accusé de violences sexuelles par trois femmes, et Benoît Simian, condamné pour harcèlement envers son ancienne compagne, ont remporté le prix du «petit ange parti trop tôt». Julien Bayou et Adrien Quatennens, tous deux accusés de violences par d'ex-compagnes, se partagent quant à eux le prix «J'accuse».

La distinction «Toutes des hystériques» a été remise à Eric Dupond-Moretti et Sébastien Chenu. Le garde des Sceaux doit sa récompense à ses propos concernant le mouvement #MeToo. Il «a permis la libération de la parole et c'est très bien, mais il y a aussi des "follasses" qui racontent des conneries», avait-il affirmé en 2019.

Le député du Rassemblement national est de son côté épinglé pour avoir qualifié les cellules de veille des violences sexistes et sexuelles au sein des partis politiques de «truc de secte qui vient examiner des dossiers de plaignantes».

Enfin, le prix de la «Liberté d'importuner», qui distingue «les théoriciens de la pensée des hommes - les vrais-, les défenseurs de la liberté d'expression, de la galanterie à la française, le rempart face à la bien-pensance woke importée des universités américaines», a été remis au fondateur de Reconquête, Eric Zemmour.

Le prix de la «Carrière brisée» est le seul à n'avoir été décerné à aucun homme politique. Sur son compte Instagram, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique a précisé que cette récompense revient «à toutes celles, toutes les femmes [...] qui, elles, ont eu une carrière brisée, qui ont, elles, quitté le milieu politique, après avoir parlé ou pas, après avoir subi ou vu subir».