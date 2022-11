Dominique Faure : tout savoir sur la nouvelle ministre déléguée des Collectivités territoriales qui remplace Caroline Cayeux

Ce lundi 28 novembre, l’Elysée a annoncé la nomination de Dominique Faure comme nouvelle ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales. Elle remplace Caroline Cayeux, qui a quitté ses fonctions à sa demande, le même jour.

Caroline Cayeux, ministre déléguée des Collectivités territoriales, a été démise de ses fonctions «sur sa demande», a annoncé l’Elysée lundi 28 novembre, dans un communiqué. Aucune information ne permet de donner le motif du départ de la femme politique, qui avait été épinglée pour des propos sur le mariage homosexuel, qu'elle avait alors qualifié de «réforme de caprice et de dessein qui va contre la nature».

Ses fonctions ont été remises à Dominique Faure, sa collègue chargée de la Ruralité. Elle devient donc «ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des Collectivités territoriales et auprès du ministre de la transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée de la Ruralité», a déclaré l’Elysée.

Dominique Faure, ancienne maire en Haute-Garonne

Avant de faire son entrée au gouvernement le 4 juillet dernier, la nouvelle ministre, née à Carcassonne en 1958, était maire de la commune de Saint-Orens-de-Gameville (Haute-Garonne) depuis 2014, et vice-présidente de Toulouse Métropole.

Dominique Faure, qui a rejoint La République en Marche en 2017, a mis fin à son mandat de maire trois jours après sa prise de fonction au sein du gouvernement.

Depuis les élections législatives du 19 juin dernier, la ministre, qui a grandi au Maroc jusqu’à ses 17 ans, est députée de la dixième circonscription de Haute-Garonne, au sein du groupe Ensemble, coalition de plusieurs partis dont celui de la majorité présidentielle Renaissance.