Affaire Laurent Wauquiez-Gaël Perdriau : voici tout ce que l’on sait

Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne Rhône-Alpes, a annoncé porter plainte contre le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau (ex-LR), pour diffamation. Voici ce qu’il faut savoir sur cette affaire.

Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau (ex-LR), est plus que jamais dans la tourmente, depuis des révélations concernant des accusations de pédocriminalité contre Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne Rhône-Alpes, qui a porté plainte. Une affaire aux nombreuses ramifications.

Pédocriminalité et plainte pour diffamation

L’affaire le mettant aux prises avec Laurent Wauquiez découle d’un dossier précédent dévoilé par Mediapart, concernant un possible chantage envers son ex-premier adjoint à la mairie de Saint-Etienne (voir plus bas). Des écoutes datées de 2017 ont dévoilé que Gaël Perdriau a lancé une rumeur de pédocriminalité contre le président de la région Auvergne Rhône-Alpes, ce qu’il reconnaît lui-même être une pure calomnie. «Ces propos sont grossiers et sans fondement, mais tenus dans le cadre privé et restreint de mon bureau, dans un moment d’extrême tension», s’est-il défendu.

Gaël Perdriau a tenté de faire interdire la publication de l’article révélant ce fait, mais la justice a finalement permis sa diffusion. Il envisageait à l’époque la place de président des LR et avait donc Laurent Wauquiez comme adversaire. Celui-ci avait aussi affirmé auparavant qu’il y avait «des quartiers perdus de la France» à Saint-Etienne, ce qui avait énervé le maire.

Plainte pour diffamation

Laurent Wauquiez a annoncé qu’il allait porter plainte contre Gaël Perdriau, pour diffamation. «Je n’imaginais pas qu’un élu de la République puisse tomber dans une telle indignité. Même si l’intéressé a été conduit à reconnaître son mensonge abject, je saisis l’autorité judiciaire et porte plainte pour diffamation contre M.Perdriau», a-t-il tweeté mercredi.

Le camp LR demande une démission de son poste de maire

Alors qu’il a déjà été exclu des Républicains en octobre, les candidats à la présidence du parti, Bruno Retailleau, Aurélien Pradié et Eric Ciotti, ont tous appelé à la démission de Gaël Perdriau de son poste de maire de Saint-Etienne, ce qu'il refuse. «Nous sommes passés à une étape supplémentaire dans l’ignoble, l’odieux et l’abjecte», a réagi Eric Ciotti. «S’il reste un peu d’honneur personnel et politique à Gaël Perdriau, qu’il quitte dans l’heure ses fonctions électives. Ces méthodes inspirent un dégoût et une honte au-delà des limites», a estimé Aurélien Pradié.

Déjà une affaire de chantage à la sextape

Gaël Perdriau est déjà en difficulté pour une affaire de chantage contre son ex-premier adjoint à la mairie, le centriste Gilles Artigues. Il aurait été, avec une garde rapprochée, à l’initiative du tournage d’une vidéo à caractère sexuel en 2014 dans laquelle ce dernier, nu, se fait masser de façon érotique par un escort-boy dans une chambre d’hôtel.

Gaël Perdriau est cité dans les enregistrements audio publiés par Mediapart, les mêmes que ceux ayant fait éclater la nouvelle affaire avec Laurent Wauquiez. Un de ses adjoints municipaux est accusé d’avoir tourné les images, vraisemblablement via un coup monté organisé avec Gaël Perdriau.

Le maire de Saint-Etienne se dit innocent mais a limogé son directeur de cabinet, qui s'était servi de la vidéo pour faire pression sur Gilles Artigues. De son côté, ce dernier a porté plainte pour «chantage aggravé» et une enquête judiciaire a été ouverte.