Ski : les stations des Pyrénées ouvrent à partir de ce vendredi

Grâce à l'arrivée récente des premiers flocons de neige, de nombreuses stations de ski des Pyrénées vont pouvoir ouvrir leurs portes, et cela à compter de ce vendredi 2 décembre.

Elle est enfin là. Depuis deux semaines environ, la neige tombe sur les massifs pyrénéens. Ce faisant, plusieurs stations de ski de la région vont pouvoir lancer leur saison dès ce vendredi.

C'est notamment le cas de certaines stations d'Andorre comme GranValira, Ordino Arcalis et Pal Arinsal.

La Cambre d'Aze-Eyne, dans les Pyrénées-Orientales, lancera elle aussi les hostilités ce vendredi, mais uniquement sur des espaces débutants, soit des pistes vertes.

Le bal se poursuit ce samedi

Concrètement, c'est en fait surtout le demain que tous les aficionados de poudreuse vont pouvoir s'en donner à coeur joie. Dans les Hautes-Pyrénées, après avoir décalé leur rentrée à plusieurs reprises, les pistes de Luz-Ardiden et Piau ouvriront ainsi ce samedi 3 décembre.

Toutefois, il faudra attendre le 10 décembre pour pouvoir profiter des domaines de Barèges-La Mongie et Peyragudes. Même chose pour le Grand Tourmalet ainsi que le plateau de la Beille.

D'autres stations ont préféré de leur côté attendre l'arrivée des vacances scolaires, le 17 décembre, pour ouvrir leurs pistes. En Ariège, c'est notamment le cas des domaines d'Ascou Pailhères et de Guzet.

L'exceptionnelle douceur de l'automne, avec peu de neige et des températures trop élevées pour en fabriquer, a bien souvent contrarié le calendrier d'ouverture de certains sites. Le froid et la neige sont entre-temps arrivés et la majorité des domaines skiables devraient donc ouvrir leurs portes, comme prévu, autour de la mi-décembre.