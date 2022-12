Centre hospitalier de Versailles : l'hôpital André Mignot victime d'une cyberattaque

L'hôpital André Mignot, l'un des établissements de santé publics du centre hospitalier de Versailles, a été victime d'une cyberattaque ce samedi 3 décembre, vers 21h. Le système informatique a été coupé, par mesure de sécurité.

L'hôpital André Mignot du centre hospitalier de Versailles, situé rue de Versailles, au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines), a été victime d'une cyberattaque samedi soir à 21 heures, selon une information de FranceInfo dévoilée ce dimanche 4 décembre et confirmée par la direction de l'établissement.

système informatique coupé et accueil limité

Si aucune information n'a pour l'instant fuité sur ce qu'il s'est exactement passé, la direction de l'hôpital a coupé son système informatique par mesure de sécurité et a décidé de transférer deux patients, dont l'état de santé le nécessitait. En outre, l'accueil des patients y est désormais très limité.

Pour rappel, l'hôpital André Mignot regroupe les consultations, le plateau technique et tous les services d'hospitalisation de court séjour et ambulatoire. Une structure dite «diversifiée», qui accueille des patients en «lits d'hospitalisation programmée et ambulatoire et des pôles d'activités majeures». Il regroupe également le siège administratif, technique et logistique du Centre Hospitalier de Versailles.

Ce n'est pas la première fois qu'un établissement de santé public est victime d'une cyberattaque. En août dernier déjà, le Centre hospitalier sud-francilien (CHSF) de Corbeil-Essonnes avait été la cible d'un groupe de hackers russes LockBit 3.0, qui avait utilisé le rançongiciel Lockbit et réclamé à l'hôpital une rançon de 10 millions de dollars.

Mais face au refus de l'établissement, les hackers avaient fixé un ultimatum au 23 septembre à l'hôpital pour payer la rançon. Passé ce délai, ils avaient finalement diffusé une série de données sur le «dark web». Une cyberattaque d'ampleur, qui a contraint le CHSF de baisser son rythme de croisière pendant plusieurs mois. Ce n'est que depuis le mois de novembre que les activités y sont «proches de la normale».