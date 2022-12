RSA «sous conditions» : voici les 19 départements concernés en 2023

Le RSA «sous conditions» évoqué par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2022, va être expérimenté pour la première fois dans 19 départements français. Les voici.

Première expérimentation pour le «RSA sous conditions». Afin de faciliter l’insertion professionnelle, le président de la République avait évoqué son projet de conditionner le revenu de solidarité active (RSA) à des heures de travail ou de formation lors de la campagne présidentielle 2022.

Il estimait alors qu’il fallait «un revenu de subsistance pour toute personne, mais il faut pouvoir mieux accompagner chacune et chacun, reconnaître sa dignité, et lui demander une part de devoir pour toutes celles et ceux qui le peuvent».

Cette proposition du président de la République, de «travailler quinze à vingt heures» afin d’obtenir avec le RSA va bel et bien voir le jour. Ce dispositif va être testé dans 19 départements sur un total de 43 qui s’étaient portés candidats, et ce dès l’an prochain.

Le ministère du Travail du Plein Emploi et de l’Insertion a en effet donné, mardi 13 décembre dans un communiqué, la liste des 19 départements où ce RSA «sous conditions» sera testé en 2023 : l'Aisne, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, la Côte-d'Or, la Creuse, l'Eure, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Loiret, la Mayenne, la Métropole de Lyon, le Nord, les Pyrénées-Atlantiques, la Réunion, la Seine-Saint-Denis, la Somme, les Vosges, l'Yonne, les Yvelines.

Il s’agit exclusivement de départements qui s’étaient portés volontaires afin de tester ce projet. Selon les résultats et les avancées, c’est un dispositif qui pourrait être étendu à la France entière à l’avenir.