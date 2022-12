Incendie d'un immeuble à Vaulx-en-Velin : qu'est ce que le plan Novi ?

Un incendie meurtrier est survenu dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 décembre 2022 à Vaulx-en-Velin (Rhône). Le bilan déjà lourd de dix personnes décédées dont cinq enfants a motivé les autorités à déclencher le plan Novi. Mais en quoi consiste-t-il exactement ?

Un plan dédié. L’incendie mortel d’un immeuble de Vaulx-en-Velin (Rhône), déclaré dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 décembre, a coûté la vie de dix personnes, dont cinq enfants. Un bilan très lourd, qui a poussé le préfet à déclencher le plan Novi. Ce diminutif de «Nombreuses Victimes», déclinaison du plan Orsec (Organisation de la réponse de la sécurité civile) et rattaché au ministre de l’Intérieur, désigne une procédure très spécifique.

Dans quels cas est-il déclenché ?

Le plan Novi est déclenché dès qu’un événement cause de nombreuses victimes et blessés. C’est le cas de l’incendie de Vaulx-en-Velin, mais cela peut également concerner des effondrements d’immeubles ou d'infrastructures, ainsi que des accidents routiers, ferroviaires et aériens. Le plan Novi peut également entrer en vigueur lors d'une catastrophe naturelle ou d’actes criminels tels que des attentats.

Comment se déroule-t-il ?

Le déroulement du plan Novi s’articule autour de trois espaces différents. D’abord, il déploie une zone de ramassage des victimes selon la nature du sinistre. Ensuite, une zone de tri est mise en place avec un poste médical avancé. Celui-ci a pour rôle de prendre en charge les victimes prioritaires selon leur état, en «urgence absolue» et «urgence relative».

Quels en sont les principaux acteurs ?

Le plan Novi est déclenché par le préfet du département concerné par le sinistre. Ce dernier s’assure de la direction des opérations de secours. Dans le cadre de ces opérations, différents acteurs prennent part au déroulement du plan Novi.

Les sapeurs-pompiers ainsi que le SAMU sont en première ligne, suivis des associations de secours, toujours selon la nature de l’évènement. La Croix-Rouge ou la Protection Civile par exemple peuvent être mobilisées.

Si besoin, une cellule d’urgence médico-psychologique est mise en place afin d’apporter une prise en charge psychologique des victimes. De plus, un numéro d’information peut aussi être établi afin de répondre aux questions des citoyens.