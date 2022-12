Grand froid : jusqu'à -19°C dans l'Est, un record depuis 2010

La vague de froid s’intensifie en France et le thermomètre pourrait encore descendre un peu plus dans les prochains jours. Dans l’Est du pays, les températures devraient atteindre plus de -19°C, du jamais vu depuis 2010.

L’hiver est là et s’installe plus que jamais en France. L’Est du pays devrait voir le mercure dégringolé loin dans les négatives. Tout le week-end et au moins jusqu’au début de la semaine prochaine, il pourrait faire jusqu’à -19°C dans le Grand Est.

A Strasbourg et à Nancy il devrait faire -12°C, en Moselle, à Nitting, la température sera encore plus froide jusqu’à -17,5°C. A Buhl-Lorraine, le froid sera quasiment polaire avec -19,4°C. Ces températures n’ont pas été atteintes depuis 2010 et les habitants de l’Est vont devoir s’armer de courage pour braver le froid.

L’Est de la France figée dans le gel et la neige

Face à ce froid glacial, la campagne est plongée dans un brouillard de neige et les champs, routes et villes se retrouvent blanches de neige et de gel. Un bonheur pour les enfants qui armés de leurs combinaisons de ski profitent de la neige et de ses joies.

Pour les adultes, c’est une autre paire de manches, une fois passé l’émerveillement des premiers instants enneigés, les complications du quotidien sous le froid noircissent le tableau. Routes verglacées et brouillard quasi-permanent rendent compliqués et dangereux les déplacements.

Pour un retour à la normale, il faudra attendre au minimum jusqu’à lundi 19 décembre.