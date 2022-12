Marseille : un homme interpellé pour avoir rasé la tête et poignardé son ex-compagne

Un individu de 38 ans s’est introduit chez son ex-compagne dans le quartier Sainte-Marguerite à Marseille ce jeudi 15 décembre, et l’a poignardée. L’homme a été interpellé par les forces de l’ordre.

Une scène d’une rare violence. Un homme âgé de 38 ans s’est introduit de force au domicile de son ex-compagne dans le quartier Sainte-Marguerite dans le 9e arrondissement de Marseille ce jeudi 15 décembre. Il en a profité pour s’en prendre violemment à la jeune femme de 33 ans, en l’agressant au couteau, comme le rapporte Actu17.

La victime s’apprêtait à sortir lorsque «son ex-conjoint a surgi et l’a poussée dans le logement» a expliqué une source proche de l’enquête. Ensuite, l'homme a violemment agressé son ex-compagne : «Il lui a rasé la tête avec son couteau et l’a poignardée plusieurs fois, dans le dos et au niveau de l’épaule».

Par la suite, le suspect a saccagé le domicile de son ex-compagne puis a menacé de s’en prendre à leurs deux enfants, alors à l’école. La victime, grièvement blessée, a été secourue et transportée à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Après l’agression, les policiers ont activement recherché le suspect et posté plusieurs équipages devant les écoles des enfants en mesure préventive. Finalement, l’homme recherché a été localisé et interpellé dans le 10e arrondissement de Marseille. Il a été placé en garde à vue, une enquête a été ouverte et confiée aux policiers de la sûreté départementale.