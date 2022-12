Popularité : la cote d'Emmanuel Macron se stabilise, les Français mécontents d'Elisabeth Borne

Selon le baromètre mensuel de l'Ifop, publié par le Journal du Dimanche, la cote de popularité d'Emmanuel Macron demeure stable, tout comme Elisabeth Borne, à 36%.

La cote de popularité d'Emmanuel Macron demeure stable, à hauteur de 36% selon le baromètre mensuel de l'Ifop, publié pr le JDD.

Si sa cote reste inchangée, le chef de l'Etat a néanmoins perdu 5 points depuis son élection en avril. Il gagne en popularité chez les personnes votant Les Républicains (+14 points) et les partisans de la France insoumise (+5 points).

La Première ministre Elisabeth Borne agrège autant de personnes satisfaites (36%), mais fédère davantage les mécontents (59%, +4 points). Elle se maintient à son plus bas niveau de popularité depuis son arrivée à Matignon au mois de mai.

La cheffe du gouvernement génère notamment plus de mécontents chez les 50-64 ans (+7 points) et les 65 ans et plus (+4 points).

Un sursaut avec la Coupe du monde

Alors que la cote d'Emmanuel Macron se stabilise mais ne remonte pas, certains indicateurs ont révélé qu'une victoire de l'équipe de France en Coupe du monde pourrait avoir un effet positif pour le chef de l'Etat.

Pour Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à l'université Paris 2, une troisième étoile mondiale sur le maillot français pourrait «enclencher un tout petit mouvement temporaire de sympathie, un petit effet drapeau, mais c'est l’affaire d'un mois».

Néanmoins, le début de l'année pourrait vite faire déchanter l'opinion, avec la réforme des retraites et une mobilisation sociale attendue, sur fond de possibles coupures d'électricité et de hausse des prix de l'énergie.