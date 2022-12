Paris : après un supermarché dans le 17e, une nouvelle croix gammée taguée dans le 13e

Plusieurs actes isolés ou celui d'un récidiviste ? Après que des croix gammées ont été peintes à la bombe sur un supermarché dans le 17e arrondissement de Paris ce week-end, de nouvelles inscriptions ont été découvertes sur la devanture d'un restaurant asiatique dans le 13e.

«C'est qui cette merde ?», est-il écrit. Après la découverte de plusieurs croix gammées peintes sur la devanture d'un supermarché Franprix de la rue des Moines (17e) ce lundi, c'est un nouveau tag insultant, accompagné d'une croix gammée, qui a été découvert ce mardi sur la façade d'un restaurant chinois Tang Gourmet, situé avenue de Choisy (13e).

Des «inscriptions ignobles»

Une découverte qui n'a pas tardé à faire réagir les élus de la majorité municipale, au premier rang desquels la maire de Paris Anne Hidalgo qui a condamné «ces inscriptions ignobles» et tenu à apporter son «soutien aux magasins touchés». «Paris sera toujours mobilisé contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discriminations», a-t-elle ajouté.

Condamnation totale de ces inscriptions ignobles. Soutien aux magasins touchés aujourd'hui dans le 13e et hier dans le 17e. Paris sera toujours mobilisée contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discriminations. Tous les tags seront effacés.





Stop aux fachos ! https://t.co/yQEy1Dtkxj — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 20, 2022

Même discours de fermeté du côté de Nicolas Nordman, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la sécurité et de la police municipale, qui a assuré que «des plaintes seraient déposées» et que «la Ville de Paris allait procéder au nettoyage complet» de ces inscriptions. «Ne laissons rien passer», a-t-il ajouté.

Des croix gammées ont été taguées sur des commerces ces derniers jours





La Ville de @Paris - après constat de la #PMdeParis - procède au nettoyage immédiat. Des plaintes seront déposées.





Ne laissons rien passer@egregoire @OliviaPolski @cbrossel @jerome_coumet @geoffroyboulard — Nicolas Nordman (@nicolas_nordman) December 20, 2022

«Un magasin asiatique attaqué par l'extrême-droite et taggé par des symboles nazis dans le 13e. Les fachos osent de plus en plus. Il est (chaque jour plus) urgent de réagir», s'est indigné Jean-Noël Aqua, élu communiste dans le 13e arrondissement, qui a partagé la photo du restaurant dégradé sur les réseaux sociaux.

Si des enquêtes pour ces deux faits ont bien été ouvertes, il est en revanche pour l'instant impossible de savoir si ces dégradations antisémites ont été commises par une ou plusieurs personnes, et si les deux ont été réalisées de concert. Dès mardi soir, elles avaient d'ores et déjà été nettoyées.