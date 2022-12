La célèbre créatrice de mode britannique, Vivienne Westwood, est décédée ce jeudi 29 décembre à l'âge de 81 ans.

Le monde de la création en deuil. Ce jeudi, la créatrice de mode britannique Vivienne Westwood est morte à l'âge de 81 ans. C'est sa famille qui l'a annoncé à l'agence de presse Press Association (PA).

«Vivienne Westwood est morte aujourd'hui, en paix et entourée de sa famille à Clapham, au sud de Londres. Le monde a besoin de personnes comme Vivienne pour faire changer les choses dans le bon sens», a de son côté indiqué sa marque de haute couture sur Twitter.

29th December 2022.





Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.





The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV

— Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022