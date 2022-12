Politique : les vœux de Marine Le Pen pour l’année 2023

Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale, a adressé ses vœux pour l’année 2023 aux Français.

Marine Le Pen a appelé, ce samedi 31 décembre, dans ses vœux les Français à la «mobilisation» en 2023 pour poursuivre le «sursaut» initié, selon elle, avec l'élection de 89 députés du Rassemblement national aux législatives de juin 2022.

Dans une vidéo postée sur Twitter, la candidate malheureuse à la présidentielle, battue pour la deuxième fois consécutive au second tour par Emmanuel Macron, a affirmé que l'année 2022 a été «difficile» , en raison notamment de la guerre en Ukraine, d'une «crise de l'énergie quasi inédite», «des pénuries», «une inflation mal maîtrisée» et «une violence quasi endémique».

Que 2023 soit pour la France et pour le monde une année de paix retrouvée, une année de progrès partagés par tous, une année de prospérité individuelle et collective. Très bonne année 2023 à tous ! pic.twitter.com/AUwp33O01N — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 31, 2022

«Pour autant, la situation invite tous les citoyens que nous sommes à dire non au fatalisme, toujours infécond et démotivant, mais à la mobilisation», a lancé la présidente des députés RN à l’Assemblée nationale.

Selon elle, l'élection de 89 députés de son camp aux législatives est «le premier signe de ce sursaut dont la France a maintenant besoin de manière urgente». Ainsi, malgré les menaces, 2023 «ne doit pas nous faire peur» car «jamais notre pays n'est plus grand et plus valeureux que dans l'épreuve», estime-t-elle dans des vœux au ton résolument optimiste.

Marine Le Pen, qui n'a pas renoncé à ses ambitions présidentielles en vue de 2027, a affirmé que la France «doit maintenant se donner des dirigeants sensibles aux difficultés quotidiennes, des dirigeants prospectifs dans leur vision et surtout attachés à l'intérêt national» . «Ce renouveau auquel chacun aspire et auquel nous travaillons viendra, je le sais, dès que vous le déciderez», a-t-elle rassuré.