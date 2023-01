Energies : voici pourquoi la hausse des prix impacte autant les boulangers

Les boulangers français subissent de plein fouet la hausse des prix de l’énergie et des matières premières. Certains d’entre eux doivent même baisser le rideau définitivement. Mais pourquoi cette branche est-elle plus touchée ?

La montée des prix de l’énergie se fait déjà ressentir, notamment pour les boulangers. Si leurs factures explosent, c’est notamment à cause de leurs chambres froides, de leurs frigos et surtout de leurs fours.

En temps normal, les boulangeries consacrent 5% de leur chiffre d’affaires à leur consommation énergétique, d’après Engie.

Entre la cuisson de leurs produits, la production de froid pour les frigos ou encore les vitrines, le chauffage et l’éclairage, la boulangerie est une des filières les plus énergivores.

Toujours d’après les chiffres d’Engie, les boulangers consomment environ 99.000 kWh par an, dont 65% pour la cuisson des produits. A titre de comparaison, un four de particulier consomme environ 98,8 kWh par an pour une utilisation de deux fois par semaine.

Pour la production de froid, cela représente 22% de leurs dépenses énergétiques totales. Le reste se départage entre les équipements mécaniques (8%) et l’éclairage (5%).

Des factures d’électricité qui explosent

Toute cette consommation était jusqu’à présent gérable pour les artisans boulangers, mais depuis la hausse des prix de l’énergie, leurs factures atteignent des sommes affolantes.

Boulanger, Julien Pedussel subit de plein fouet l’inflation : «Qui viendrait chercher une baguette à 3 euros ?» dans #LaMatinale pic.twitter.com/aVSM46DlIb — CNEWS (@CNEWS) January 2, 2023

Julien Pedussel, boulanger à Rieux dans l’Oise, a organisé une opération coup de poing pour dénoncer cette augmentation. Sa facture d’électricité est passée de 1.000 euros à 12.882,58 euros en décembre.

«Je ne peux pas payer une facture d’électricité de 12.000 euros avec un chiffre d’affaires de 20.000 euros» a-t-il confié.

Pour faire face à cette problématique qui pourrait pousser certains d’entre eux à mettre la clé sous la porte, les boulangers ont été reçus ce mardi 3 janvier à Bercy, au ministère de l’Economie. Le ministre Bruno Le Maire a fait savoir que les artisans pourront résilier sans frais leur contrat de fourniture d'électricité en cas de hausse de prix «prohibitive» et pour autant qu'elle «menace la survie de l'entreprise».

Plus tôt dans la journée, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé que les boulangers pourront «demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales» pour soulager leur trésorerie.