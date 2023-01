Gilets jaunes : un retour très timide partout en France

Plusieurs organisations de Gilets jaunes étaient annoncées, samedi 7 janvier partout en France, pour dénoncer la politique d'Emmanuel Macron. Quelque 4.700 personnes se sont mobilisées, dont 2.000 à Paris, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur.

Ce samedi 7 janvier devait marquer le retour des manifestations des Gilets jaunes partout en France, à trois jours d'une réforme des retraites controversée, et pour protester contre l’inflation, la réforme chômage. Selon le ministère de l'Intérieur, la manifestation a rassemblé 4.700 personnes dans toute la France, dont 2.000 à Paris. Le cortège est parti vers 14 heures du VIIe arrondissement de la capitale pour rejoindre le quartier de Bercy, dans l'est de Paris, a rapporté une journaliste de l'AFP.

58 actions dans toute la FRance

D'autres rassemblements étaient organisés en France, réunissant 2.700 participants, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 58 actions au total ont été répertoriéees, sans violences ou heurts entre manifestants et forces de l'ordre.

«Ca va prendre de l'ampleur avec la réforme des retraites, on recommence», a témoigné Hasna Kenider, assistante administrative. «On n'a plus de services publics. L'hôpital j'ai peur d'y aller. Je ne me vois pas travailler jusqu'à 64 ans», a-t-elle poursuivi auprès de l'AFP.