Retraites : voici la démarche pour faire sa demande en ligne

Alors que la Première ministre Elisabeth Borne a dévoilé mardi 10 janvier la nouvelle réforme des retraites, avec le recul de l’âge légal de départ à 64 ans, il est bon de rappeler comment faire sa demande de retraite en ligne.

Un accompagnement personnalisé sur le site de l’Assurance retraite. Si les contours de la réforme des retraites ont été dévoilés par la Première ministre Elisabeth Borne ce mardi 10 janvier, il peut être utile de rappeler les différentes démarches à effectuer pour sa demande de retraite en ligne.

Désormais, l’âge légal de départ à la retraite ne sera plus 62 ans, mais 64 ans, si la réforme est adoptée. Il faut donc se renseigner sur les modalités de départ afin de faire les démarches au moment opportun.

Il est également nécessaire de prendre en compte le départ à la retraite anticipée. En effet, les personnes pouvant en bénéficier peuvent être dans une situation de carrière longue, d’incapacité permanente, de handicap mais aussi en cas d’exposition avérée à l’amiante au cours de la carrière professionnelle.

Comment faire sa demande en ligne ?

Une fois qu’une personne est arrivée à l’âge de partir à la retraite, rien ne se fait automatiquement, il faut donc en faire la demande en ligne. Pour cela, le site de l’Assurance maladie ou celui d’Info Retraite accompagnent les personnes concernées dans leurs démarches.

A noter qu’avant de faire sa demande, il est conseillé de demander, vérifier et compléter ou corriger son relevé individuel. Ce dernier permet alors de reconstituer sa carrière dans les moindres détails y compris pour les périodes éventuelles de chômage. Ce document reprend également l’intégralité des droits acquis par un salarié pour l’ensemble des caisses auxquelles il a cotisé.

Une fois cela effectué, les démarches sont assez simples : il suffit de se connecter à son espace personnel via FranceConnect, demander sa retraite pour tous les régimes dont on a bénéficié, compléter et signer le formulaire fourni puis joindre les documents demandés. Enfin, un conseiller de chaque régime sera chargé d’examiner le dossier puis prendra contact avec le salarié sur d’éventuelles incohérences et déterminera ses droits de retraite.

Si jamais il y a besoin d’une quelconque aide pour monter un dossier retraite, il est possible d’avoir un «entretien information retraite des caisses» gratuit, viable pour chacun des régimes. De plus, un salarié peut solliciter son régime de base directement ou sa complémentaire. Pour les régimes multiples il faudra contacter le dernier organisme auquel le salarié a été affilié et dont il a obtenu le plus de droits.