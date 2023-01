Soldes d’Hiver 2023 : dates par département, bons plans, arnaques... Tout ce qu’il faut savoir

Top départ pour les soldes d’hiver 2023 qui commencent ce mercredi 11 janvier dans la majorité des départements métropolitains pour s'étaler jusqu’au 7 février prochain. Pour bien profiter de cette traditionnelle période hivernale de promotions, voici les pièges à éviter.

À vos marques. À compter de ce mercredi 11 janvier 2023, les bonnes affaires font leur grand retour en France à l’occasion des soldes d’hiver 2023. Dès 8h du matin, les magasins donneront le coup d’envoi de la traditionnelle période hivernale de promotions et celle-ci s’étalera sur quatre semaines, soit jusqu’au mardi 7 février 2023.

Si les soldes d’hiver commencent ce mercredi dans la majorité des départements métropolitains, cette traditionnelle période de rabais est déjà en place, ou le sera plus tard, dans certaines collectivités.

Ainsi, en Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges, les soldes ont commencé le 2 janvier et s’achèveront le 29 janvier. En Guadeloupe, la traditionnelle période hivernale de promotions est en place depuis le 7 janvier pour se tenir jusqu’au 3 février 2023. A La Réunion, les soldes auront lieu du 4 février au 3 mars, à Saint Pierre-et-Miquelon, ce sera du 18 janvier au 14 février, à Saint-Barthélemy du 6 mai au 2 juin, et, enfin, à Saint-Martin du 6 mai au 2 juin.

Comment réaliser de bonnes affaires ?

Les promotions durant les soldes d’hiver peuvent aller jusqu’à - 50 %, voire - 70 %. Mais pour réaliser de bonnes affaires, certaines règles s’imposent.

Idéalement, avant de se rendre en magasin, il convient ainsi de passer en revue sa garde-robe et noter précisément ses besoins. Bien trier les vêtements, chaussures et accessoires aide en effet à bien comprendre ce qu'il nous faut. Revendre des habits déjà portés sur des plates-formes de seconde main permet également de faire de la place tout en faisant de substantielles économies.

Pour réussir une bonne saison, il faut évidemment garder la main sur son budget et ne pas se laisser séduire par des promotions alléchantes poussant le consommateur à acheter un article dont il n’a pas besoin, ni aucune envie. Il est donc préférable de fixer un objectif et d’opter pour le paiement en espèces pour ne pas le dépasser. Car oui, la carte bancaire peut être «très gourmande».

Bon à savoir, acheter ses vêtements «en décalé» peut s'avérer être aussi très malin. En effet, les tenues estivales sont moins chères en hiver qu’en été. De ce fait, acheter son t-shirt d’été durant les soldes d’hiver peut s’avérer très utile au niveau financier, et vice versa.

Gare aux arnaques

Pour bien profiter de cette période de promotions, l’UFC-Que Choisir invite aussi les consommateurs à bien connaître les réductions apportées. En effet, les produits soldés doivent être déjà proposés à la vente depuis au moins un mois du coup d’envoi des promotions et leurs prix de référence avant cette période doivent être indiqués.

«Depuis mai 2022, le prix de référence doit correspondre au prix le plus bas que le marchand a pratiqué dans le mois précédant l’entrée en vigueur de la promotion. Concrètement, s’il souhaite vendre 90 euros un produit qu’il a vendu entre 100 et 130 euros dans les 30 jours précédant la promotion, le prix barré devra être de 100 euros. La réduction affichée sera donc de 10 %», explique l’UFC-Que Choisir.

L'association met en garde également contre «certains commerçants qui n’hésitent à gonfler le prix de référence d'un article pour laisser croire à une réduction qui n’existe pas, ou qui est moins importante qu’affichée». Un repérage attentif en amont des soldes, si possible, est d'autant plus approprié.

«Autre arnaque, la vente de produits de moindre qualité spécialement confectionnés pour la période des soldes. Si elle est moins répandue, elle est aussi plus difficile à déjouer, même après repérage», relève l’UFC-Que Choisir.

Enfin, pour éviter les fausses bonnes affaires sur Internet, il est recommandé de comparer les prix sur différents sites car «certains afficheront des réductions spectaculaires, jusqu’à moins 90%, tout en étant au même tarif que la concurrence, voire plus cher».

De même, il faut se méfier des éventuels frais accessoires proposés tels que les frais de préparation, de livraison ou encore de dossier. Même si un article peut apparaître plus intéressant en termes de rapport qualité-prix, d’autres frais peuvent s’appliquer rendant l’article plus cher comparativement à la concurrence.