Voitures électriques : l’Etat n’a pas atteint en 2022 l’objectif de 100.000 bornes de recharge déployées

Selon un baromètre officiel, 82.107 bornes de recharge pour voitures électriques ont été installées dans toute la France au 31 décembre 2022. Un chiffre encourageant qui demeure néanmoins éloigné de l’objectif initialement fixé par l’Etat de 100.000 bornes déployées dès 2021.

Le palier visé par le gouvernement n’a pas été atteint. Selon un baromètre publié mardi 10 janvier par l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere) et le ministère de la Transition énergétique, 82.107 bornes de recharge pour voitures électriques ont été installées dans en France au 31 décembre 2022.

82 107 points de #recharge publics en France au 31/12/22





"Environ 5 000 points de recharge étaient installés, par an, entre 2014 et 2020" (@clementmolizon, DG de l'Avere-France). 50 000 ont été mis en place entre 2021 et 2022 !https://t.co/kAcd8cqgzE — Avere-France (@AvereFrance) January 10, 2023

L’objectif initial de l’Etat fixé à 100.000 bornes déployées dans l’Hexagone d’ici à 2021 «avait surtout pour ambition de donner un nouvel élan aux déploiements. En ce sens, c'est réussi», a analysé Clément Molizon, le directeur général de l’Avere en France.

Dans ce baromètre, il a souligné la dynamique positive insufflée ces douze derniers mois. «Plus de 25.000 points de recharge sont sortis de terre en un an, soit plus qu'entre 2016 et 2020 ! Mais il nous faut maintenir l’effort afin de répondre aux besoins des utilisateurs», a conclu Clément Molizon.

les voitures électriques gagnent du terrain

En un an, 8.472 nouvelles stations, soit 28.840 points de recharge, ont été déployés sur le sol français. Ces données témoignent d’une augmentation nette de 53 % au cours de l’année écoulée. Les commerces représentent 36 % des points de recharge installés, contre 35 % pour les parkings et 24 % pour la voirie.

Toutes les aires d’autoroutes appartenant aux réseaux APRR et AREA sont dotées de ces stations de recharge, comme l’exige la loi. Les aires du réseau Sanef en sont équipées à 85 % et celles de l’ensemble du réseau Vinci en seront pourvues d’ici à fin 2023.

Le baromètre a aussi détaillé l’utilisation et la vitesse de rechargement du réseau français. Près de 90 % des stations de recharge proposent une charge lente, contre moins de 7 % pour un chargement rapide des batteries, en quelques dizaines de minutes. Autre donnée : les bornes ont enregistré une moyenne de quinze sessions de recharge en décembre 2022, contre moins de huit en décembre 2021.

Le déploiement rapide des bornes de recharge pour les voitures électriques est un facteur prépondérant pour le développement de cette filiale. L’Europe ambitionne de commercialiser exclusivement des véhicules neufs 100 % électriques en 2035. La part de ces voitures dans le marché français est passé de 10 % à 13 % entre 2021 et 2022, signe d’une transition accélérée entre l’ancienne et la nouvelle gamme automobile.