Sondage : 6 Français sur 10 favorables au rétablissement de l'uniforme à l’école

Les partisans du retour de l'uniforme à l’école sont nombreux. Près de six Français sur dix (59%) se sont prononcés pour, selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, diffusé ce jeudi 12 janvier.

L’idée revient sur le devant de l’actualité, portée notamment par Les Républicains et le Rassemblement national, mais aussi par plusieurs élus de la majorité présidentielle Renaissance (Brigitte Macron elle-même s'est prononcée en faveur de cette mesure, hier, dans un entretien au Parisien). Les justifications pour pousser à ce retour se rangent majoritairement entre la volonté d'effacement des marqueurs sociaux que peuvent être les vêtements et la facilitation du respect des règles de laïcité. Concernant ce dernier point, l’apparition de tenues traditionnelles musulmanes dans les établissements scolaires, comme les abayas et les kamis, avait notamment relancé le débat autour de la tenue unique.

Le Rassemblement national a d’ailleurs décidé de faire du sujet une proposition de loi qu’il a inscrite à l’ordre du jour de sa niche parlementaire, qui se tient ce jeudi 12 janvier.

Un sujet qui reste clivant

Le détail du sondage montre cependant que si une majorité des personnes interrogées sont pour l'uniforme à l’école, l’idée reste particulièrement clivante. On remarque par exemple que 9 points séparent le «oui» des hommes (64%) de celui des femmes (55%) et que les 18-24 ans sont largement les plus réfractaires à une telle mesure (35% seulement de favorables). Les moins de 35 ans dans leur ensemble se montrent d’ailleurs contre l’uniforme, à une courte majorité (51%), tandis que les 65 ans et plus sont largement en sa faveur (66%).

La proximité politique est également un facteur de différence de point de vue, révèle le sondage. En effet, la gauche se montre globalement contre l’idée et bien en-dessous du score général du sondage (46%), avec seulement 29% des sympathisants La France insoumise y étant favorables.

A droite, en revanche, le score de «pour l’uniforme» grimpe à 80%. C’est d’ailleurs le pourcentage des partisans du Rassemblement national en faveur de la mesure, tandis que ceux des Républicains le sont à 78% et ceux de Reconquête 92%. Les macronistes se sont prononcés pour l’idée à 53%.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 10 au 11 janvier 2023, sur un échantillon représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.