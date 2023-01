Législative partielle dans la Marne : Marine Le Pen et Marc Fesneau sur le terrain pour soutenir leur candidat respectif

Dans le cadre de la législative partielle prévue les 22 et 29 janvier prochains dans la 2e circonscription de la Marne, la cheffe de file des députés RN à l’Assemblée, Marine Le Pen, et le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, sont attendus sur place soutenir leur candidat respectif, ce samedi 14 janvier.

Une campagne législative qui s’intensifie. La cheffe de file des députés RN à l’Assemblée nationale, Marine Le Pen, et le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, viennent soutenir leur candidat respectif, ce samedi 14 janvier, à Fismes à l’occasion de l'élection législative partielle de la deuxième circonscription de la Marne qui aura lieu à la fin du mois.

Si l’élection n’aura en effet lieu que le 22 et 29 janvier prochains, opposant Anne-Sophie Frigout du Rassemblement national (RN) à Laure Miller du parti présidentiel Renaissance, ainsi que sept autres candidats, la présence dès ce samedi de Marine Le Pen et de Marc Fesneau vient donc donner à ce scrutin local une dimension très nationale.

Pour rappel, après les législatives de juin 2022, remportées par Anne-Sophie Frigout face à Laure Miller, l'élection avait finalement été annulée par le Conseil constitutionnel le 2 décembre dernier, les Sages décidant d'une élection législative partielle pour ce début d'année.

Les dimanches 22 et 29 janvier je vous invite à me faire confiance. Me faire confiance c'est faire le choix d'une députée de terrain, d'une politique pragmatique et engagée. #LaureMiller2023 #circo5102 #ensemble pic.twitter.com/NhiABo7XSK

— Laure Miller (@Laure_Miller) January 11, 2023