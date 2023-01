Délinquance à Paris : Laurent Nuñez détaille les résultats «encourageants» de la police

Fort des bons résultats obtenus par la préfecture de police de Paris pour faire baisser la délinquance dans la capitale et en petite couronne, Laurent Nuñez a vanté son bilan dans une vidéo, diffusée ce lundi 16 janvier sur les réseaux sociaux.

Expliquant avoir reçu «des objectifs précis» du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez – nommé en juillet dernier – a affiché, ce lundi, les bons résultats obtenus ces derniers mois, notamment grâce «à la mobilisation d'effectifs de police sur la voie publique principalement sur les zones les plus criminogènes», à savoir «les plus fréquentées» et «dans les transports en commun».

Premiers résultats «encourageants»

Des «premiers résultats encourageants» selon lui, «notamment en matière d'atteintes aux biens qui ont baissé de 2 % globalement dans l'agglomération parisienne», «soit 3.669 faits en moins» par rapport au second semestre 2021, précise la PP dans un communiqué. Parmi elles, les vols avec violences sans arme ont baissé de 20,1 %, tout comme les vols violents dans les transports de l'agglomération qui chutent de 31,9 %.

#Bilan2èmeSemestre2022 | Quelle action pour quels résultats ? Où accentuer nos efforts ? Comment avance la lutte contre le trafic de stupéfiants ?





Je réponds à vos questions pic.twitter.com/AkHiAB0dW8 — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) January 16, 2023

Même chose pour les vols à main armée qui affichent un recul de 13,2 % ou encore pour les vols de véhicules qui enregistrent une baisse de 2,6 %. A Paris, qui cumule 36 % des faits, ces vols sont même en baisse de 6,4 %. Une tendance «particulièrement marquée pour les vols de deux-roues (-14,4 % pour l'agglomération, -18,6 % à Paris)», précise la PP.

911 trafics démantelés

Autre point positif du bilan de Laurent Nuñez ce lundi : la lutte contre les stupéfiants. Dans ce domaine, «l'activité des services de police a été excellente au cours de ce deuxième semestre 2022» se félicite le préfet, fier de l'«action résolue» menée par les forces de l'ordre «pour démanteler les points de deal et interpeller les trafiquants».

Au total, «911 trafics supplémentaires ont été démantelés», souligne le préfet de police. Soit 16,8 % d'affaires supplémentaires ont été traitées par les services, qui se targuent que «la stratégie de lutte permanente contre les points de deal, qui génèrent des nuisances insupportables pour les riverains et d'autres formes de délinquance, porte ses fruits».

Résultat, ce travail a conduit «à une hausse massive des saisies de produits stupéfiants sur le second semestre, progressant de 86,7 %», selon les chiffres de la PP, qui parle de «5,5 tonnes de drogues saisies». Une action selon le chef de la police «principalement orientée là où le trafic de drogues gangrène le plus la vie des cités et des territoires».

«Il subsiste des points noirs»

«Même si globalement, les chiffres sont plutôt bien orientés en matière de délinquance, il subsiste des points noirs», a néanmoins concédé le préfet de police ce lundi, expliquant que les cambriolages avaient quant à eux augmenté «de plus de 5 % au deuxième semestre 2022 par rapport au deuxième semestre 2021».

Il faut donc «poursuivre nos efforts» a-t-il lancé, souhaitant «démanteler les équipes sde cambrioleurs» qui sont à l'origine de ces cambriolages en série. «Afin de juguler ce phénomène, la préfecture de police mobilise l'ensemble de ses moyens : forte présence dissuasive sur la voie publique, démantèlement des équipes de cambrioleurs, prévention à l'égard du public (opérations tranquillité vacances, conseils)», assure la PP.

Autre point noir : les atteintes volontaires à l'intégrité physique. Les violences sexuelles et les violences intrafamiliales sont en augmentation, annonce en effet Laurent Nuñez, alors que les violences physiques non crapuleuses – c'est-à-dire dont le but n'est pas de voler la personne – progressent de 10,3 %. Soit 2.888 faits.

Une hausse qui s'explique en partie selon la PP «par la libération de la parole des victimes, en particulier des femmes, notamment en matière de violences conjugales et violences sexuelles et sexistes». «Baaucoup de faits sont signalés aux services de police», confirme Laurent Nuñez, qui ne veut «pas pour autant s'en satisfaire» et veut «poursuivre une action déterminée pour lutter contre ce type de violences».