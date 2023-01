Grève contre la réforme des retraites : jusqu'à 400 manifestants radicaux redoutés à Paris

Entre 200 et 400 manifestants radicaux pourraient s’en prendre aux syndicats de police présents dans le cortège de la manifestation contre le projet de réforme des retraites ce jeudi 19 janvier à Paris, selon une note du renseignement.

Des éléments perturbateurs identifiés par les forces de l’ordre. Entre 200 et 400 manifestants radicaux, ainsi que 400 à 600 gilets jaunes, devraient être présents dans le cortège de la manifestation contre le projet de réforme des retraites ce jeudi 19 janvier à Paris, selon une note du renseignement relayée par Europe 1. Ils pourraient s’en prendre aux syndicats de police présents pour défiler.

Louis de Raguenel, le chef du service police-justice et politique d’Europe 1, a donné plus de précisions sur le profil des perturbateurs attendus dans cortège parisien. «Des ultra-jaunes seront visibles, dont beaucoup ont déserté les traditionnelles manifestations du samedi, "trop tranquilles à leurs yeux", et surtout des individus évoluant en dehors de toute structure militante», a assuré le journaliste sur Twitter.

«Ils devraient se mobiliser en ordre dispersé mais probablement de manière significative», a indiqué le document, précisant que des figures des gilets jaunes projettent aussi de se rendre sur les Champs-Elysées et aux abords du palais présidentiel. Considérée comme la plus importante du territoire français, la manifestation parisienne, qui aura lieu de République à Bastille, devrait réunir entre 50.000 à 80.000 personnes ce jeudi.

LE RENSEIGNEMENT dévoile le dispositif policier

Pour faire face à cette menace, la préfecture de police de la capitale a demandé du renfort mobile pour cette première journée de contestation. Au total, 48 compagnies de CRS et escadrons de gendarmes mobiles seront déployés, en plus des effectifs de police de voie publique.

Le document du renseignement a présenté la journée de jeudi comme un «enjeu majeur» pour les syndicats français puisqu’elle doit «donner le ton» et «montrer l’état des forces».

La note a recensé un total de 221 actions potentiellement violentes dans l’ensemble de la France ce jeudi à l’occasion de la première journée de grève générale, qui devrait regrouper entre 550.000 et 750.000 manifestants dans l’Hexagone.