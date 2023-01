Jean-Michel Blanquer : l'ancien ministre de l'Education nationale est désormais avocat

Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, a rejoint un cabinet en droit des affaires, en tant qu'associé, a-t-on appris mardi 17 janvier.

Une nouvelle carrière. Jean-Michel Blanquer a rejoint le cabinet Earth Avocats, en tant qu'associé. L'ancien ministre de l'Education a prêté serment au Barreau de Paris, ce lundi 16 janvier, selon une information relayée par Les Echos.

Fondé en 2011 par Yves-René Guillon, qui a rencontré Jean-Michel Blanquer dans les années 1990, à l'université, ce cabinet est spécialisé dans l'économie des «biens communs» comme l'eau, l'énergie, la santé ou encore l'immobilier.

Guillon a bien précisé que l'ancien ministre, qui était depuis la rentrée 2022 professeur à Paris II Panthéon Assas, «ne prendra pas son téléphone pour appeler son carnet d'adresses».

«nouvelle etape d'engagement»

«Ce choix de me tourner vers la profession d’avocat et de rejoindre Earth Avocats marque une étape nouvelle de mon engagement pour favoriser l’essor d’une société plus juste, plus durable, plus entreprenante pour les générations futures», a commenté le prédécesseur de Pap Ndiaye dans un communiqué de presse.

Jean-Michel Blanquer a été ministre durant la totalité du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il s'était retrouvé dans la tourmente lorsqu'il avait dévoilé le nouveau protocole sanitaire des écoles en janvier 2022, alors qu'il se trouvait en vacances à Ibiza.