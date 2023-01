Grève contre la réforme des retraites : plus d'un million de Français dans la rue, et après ?

La journée de manifestation contre la réforme des retraites de ce jeudi 19 janvier a mobilisé 1,12 million de personnes, dont 80.000 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Une journée réussie en somme, mais qui interroge sur la suite des événements.

Plus d'un million de manifestants, des grèves suivies à l'école, dans l'énergie ou les transports : les syndicats ont réussi ce jeudi à fortement mobiliser contre la réforme des retraites, et ont déjà annoncé une nouvelle journée d'action à la fin du mois de janvier.

Des chiffres conséquents

Si la CGT a nuancé ces chiffres, avançant «plus de deux millions» de personnes ayant manifesté dans le pays, au total plus de 200 manifestations ont été comptabilisés à Paris et en régions, très majoritairement dans le calme, afin de faire reculer le gouvernement sur son projet de porter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Quelques heurts, tensions ou dégradations ont été signalés à Paris, Lyon ou encore à Rennes. Dans la capitale, la préfecture de police a fait état de 44 interpellations pour port d'arme prohibé, outrage et rébellion, et jets de projectiles.

«Manifester est un droit fondamental. C’est l’honneur des policiers et des gendarmes d’avoir permis partout en France que ce droit s’exerce dans les meilleures conditions», a de son côté affirmé sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Côté forces de l’ordre, 10.000 policiers ont été mobilisés, dont 3.500 pour la capitale.

Concernant les manifestants, près de trois fonctionnaires sur dix (29,5%) étaient en grève jeudi en milieu de journée dans la fonction publique d'État, comptant 2,5 millions d'agents, selon des chiffres communiqués par le ministère de la Fonction publique.

Dans la fonction publique territoriale (près de deux millions d'agents), le taux de grévistes s'élevait à 14,4% et dans la fonction publique hospitalière (1,2 million d'agents), il a atteint 19,6%.

Une réforme «juste et responsable» pour le président

Le chef de l'État Emmanuel Macron, depuis Barcelone où il est actuellement en déplacement, a également pris la parole de manière exceptionnelle sur la situation intérieure du pays, concernant la manifestation contre la réforme des retraites qu'il juge «juste et responsable».

La réforme, assure-t-il, a été «démocratiquement présentée, validée» lors des élections du printemps qui lui ont confié un second mandat, mais seulement une majorité relative à l'Assemblée nationale.

Malgré certains barrages à la candidate RN Marine Le Pen durant les élections, pour Emmanuel Macron, «il n'en demeure pas moins que les choses ont été aussi expliquées clairement, démocratiquement», «on ne peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu d'élections il y a quelques mois», a-t-il plaidé.

Par ailleurs, lors de son discours, la sécurité de l'Élysée a dû faire sortir de la salle un jeune homme qui avait écrit sur son t-shirt : «non à votre réforme des retraites».

un nouveau Rendez-vous le 31 janvier prochain

En fin de journée, les huit principaux syndicats se sont accordés sur une nouvelle journée de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites, qui se tiendra le mardi 31 janvier.

La CGT pétrole a également exprimé son intention de se remettre en grève ce jour-là pour 48 heures, et le 6 février pour 72 heures. De plus, une autre manifestation, à l'appel d'organisations de jeunesse et avec le soutien de la France insoumise, est prévue samedi à Paris.

Toutefois, ces derniers devront faire face à un gouvernement Borne bien décidé à redoubler d’efforts pour défendre sa réforme.