Haute-Savoie : l'explosion d'un camion-citerne fait plusieurs blessés, dont deux graves

Un camion-citerne rempli de gaz a pris feu avant d’exploser ce vendredi matin à Fillinges, en Haute-Savoie. Vingt-et-un blessés sont à déplorer, dont deux graves.

La route était calme ce vendredi 20 janvier au matin, en Haute-Savoie. Mais un peu avant 8h, sur le pont de Fillinges, un village situé à 45 kilomètres d’Annecy, un camion-citerne rempli de gaz a pris feu avant d’exploser. Une information confirmée par le maire de la commune, Bruno Forel, expliquant que «le camion-citerne s’est couché, le tracteur a pris feu entraînant l’explosion du gaz transporté».

Les services de secours sont vite arrivés sur place, prenant en charge les blessés dont deux sont considérés comme étant dans un état sérieux, a précisé la préfecture de Haute-Savoie dans un communiqué. Ces derniers ont été hospitalisés.

#accident Retrouvez ci-dessous le communiqué de presse relatif à l'incendie et à l'explosion d'un camion transportant des matières dangereuses ce matin à #Fillinges pic.twitter.com/FFOrBVmsw6 — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) January 20, 2023

La déflagration entraînée par l’explosion a envoyé des débris jusqu’à un kilomètre de l’accident, dont un a détruit une voiture à Marcellaz, une commune voisine.

Le secteur sécurisé, une déviation mise en place

Le préfet de Haute-Savoie, Yves le Breton, a déclaré qu’il s’agit d’une «explosion spectaculaire» qui aurait pu faire beaucoup de victimes».

En effet, des témoins de l’accident expliquent avoir vu « une boule de feu rouge », comme le rapporte France Bleu. Des vitres des maisons voisines ont également été brisées et le bruit de l’accident aurait été entendu à plus de 10 kilomètres.

Les secours ont aussi délimité un périmètre de sécurité et une déviation pour éviter les bouchons. La préfecture demande que le secteur soit évité au maximum. Les axes menant au pont ont été coupés dans les deux sens. Les déviations sont activées sur la RD 12 entre Faucigny et Bonneville, ainsi que sur la RD 26 entre Saint Jean en Faucigny et Marigner.