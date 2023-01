Yvelines : prison à perpétuité contre l'«expert en masculinité» jugé pour le meurtre de son ex-compagne tuée de 80 coups de couteau

Mickaël Philétas, youtubeur se décrivant comme un «expert en masculinité» et en «séduction», a été condamné à la prison à perpétuité, ce mercredi 25 janvier à Versailles, pour le meurtre de son ex-compagne, tuée de 80 coups de couteau en 2020 dans les Yvelines.

Professeur de zumba, «expert en masculinité» et «virtuose de la séduction». Mickaël Philétas, youtubeur de 41 ans, a été condamné à la prison à perpétuité ce mercredi 25 janvier, pour le meurtre de son ex-compagne par 80 coups de couteau, en janvier 2020 à Ecquevilly, dans les Yvelines. La peine est assortie d'une période de sûreté de 22 ans.

Il a été reconnu coupable d'assassinat, de tentative de meurtre sur le nouveau compagnon de la victime et de tentative de meurtre et d'atteintes sexuelles sous la menace sur la soeur de la victime.

Durant tout son interrogatoire par la cour, lors du procès, l'accusé avait invoqué son droit au silence, avant de parler seulement pour faire part de sa «honte», lorsque son avocat avait demandé d’expliquer sa posture.

«Qu’est-ce qu’il y a à défendre ? Comment pourrais-je oser me défendre ?», avait-il fait savoir. Un mutisme ayant provoqué une énorme frustration parmi les proches de Mélanie, la victime. En sortant du tribunal ce mercredi, sa mère a salué la condamnation. «On voulait la peine la plus grave et on l'a eue», a-t-elle commenté.

Plus tôt ce mercredi, l’avocate générale avait pointé un «crime sauvage», en appuyant sur le fait que la préméditation ne faisait «aucun doute». Ses réquisitions ont été suivies.

la soeur de la victime et son compagnon également poignardés

Le 29 janvier 2020, Mickaël Philétas s'était rendu au domicile de son ex-compagne, pour savoir si elle fréquentait quelqu’un d’autre depuis leur rupture, survenue un mois plus tôt. Sur place, la jeune femme, mère d’une petite fille, se trouvait en compagnie de son nouveau petit ami, mais aussi de sa petite sœur, âgée de 23 ans.

Il avait alors porté près de 80 coups de couteau à son ex-compagne. Son décès avait été prononcé sur place. Les deux autres avaient eux aussi été poignardés à une trentaine de reprises. Ils avaient heureusement été secourus à temps. Le condamné avait même obligé la sœur à se déshabiller pour tenter d’abuser d’elle, avant de la frapper. Après avoir pris la fuite, il avait été interpellé le lendemain, dans le Rhône.

Les investigations avaient par ailleurs fait état d’une précédente condamnation pour violences sur une ancienne compagne, en 2015. Il avait écopé de prison avec sursis.