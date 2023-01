Inégalités : 5 % des ménages les plus riches possèdent plus d’un tiers du patrimoine français, selon ce rapport

Selon un rapport de l’Insee rendu public ce mercredi, plus d’un tiers du patrimoine français est détenu par 5 % des ménages les plus riches.

Un chiffre éloquent. Au moment où les questions d'inégalités trouvent de plus en plus d'écho dans la sphère publique, l’Insee a dévoilé, dans une étude publiée ce mercredi 25 janvier, que 5 % des ménages les plus riches de France possèdent plus d’un tiers du patrimoine.

Plus significatif encore, 15 % du patrimoine français est détenu par seulement 1 % des ménages les plus aisés. D’après les informations fournies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, «la répartition du patrimoine brut est stable par rapport à 2018».

Dans le détail, toujours selon les analyses de l’Insee, 1 % des ménages possèdent un patrimoine net (qui prend en compte tous les actifs sans les emprunts contractés) supérieur à 2.072.600 euros. À l’opposé, les 10 % des foyers les plus pauvres en France ont un patrimoine net inférieur à 3.000 euros.

Des patrimoines principalement constitués de biens immobiliers

«Début 2021, le patrimoine brut des ménages est principalement constitué de biens immobiliers, dont la part est stable depuis 2004», indique encore l’Insee dans son rapport. Un constat qui se confirme notamment chez les parts de la population les plus aisées : plus de la moitié des parts de la population ont un patrimoine immobilier qui représente la majorité de leur patrimoine total en 2021.

Du côté des tranches de la population les moins aisées, ce patrimoine est quasi inexistant. Cela est notamment dû au fait que ces foyers résident principalement dans des logements sous location ou sont logées gratuitement.

Le patrimoine financier des Français n’est pas mis de côté par l’INSEE, qui confirme les inégalités importantes qui subsistent sur le territoire.

[#Patrimoine]



En 2021, la moitié la mieux dotée des ménages vivant en France possède 92 % de la masse de patrimoine brut de l’ensemble des ménages. Les 1 % les mieux dotés, 15 %. La répartition du patrimoine brut est stable par rapport à 2018.

https://t.co/gG5hKdlUUK pic.twitter.com/jMoxIKOXdy — Insee (@InseeFr) January 25, 2023

«Les ménages les moins dotés possèdent des types d’actifs peu diversifiés comme le compte courant ou le livret A, tandis que les ménages les mieux dotés détiennent des types d’actifs plus variés comme le compte d’épargne logement, salariale ou retraite, les assurances-vie, les valeurs mobilières», indique le rapport, rappelant que les 10 % des foyers les moins biens dotés en patrimoine financier possèdent, au maximum, 400 euros.

C’est 344 fois moins que les 10 % les mieux dotés, qui possèdent au minimum 150.000 euros de d’actifs financiers.

En ce qui concerne les biens matériels, cela représente la majorité du patrimoine des ménages les moins aisés, avec un pourcentage pouvant atteindre les 68 % chez les 10 % de la population les moins aisées, contre un peu moins de 5 % à l’opposé.

Enfin, l’Insee conclut son rapport sur une analyse de l’évolution du patrimoine au cours de la vie des Français. Une évolution logique, avec une croissance permanente avant 30 ans, jusqu’à une légère réduction à partir de 50 ans, en ce qui concerne le patrimoine brut, et à partir de 60 ans pour le patrimoine net.