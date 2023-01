Grève contre la réforme des retraites : de fortes perturbations à prévoir le 31 janvier, selon le ministre des Transports

Une nouvelle grève va avoir lieu ce mardi 31 janvier contre la réforme des retraites. Le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, s'attend à de fortes perturbations dans les transports.

La grève du 31 janvier annoncée par les syndicats contre la réforme des retraites devrait ressembler à celle du 19 janvier, d'après Clément Beaune, le ministre délégué chargé des Transports. Invité du Grand Jury, sur RTL, il affirme ne pas avoir «l'indication précise, mais ça sera une journée difficile, voire très difficile dans les transports publics».

Grève du 31 janvier : Clément Beaune (@CBeaune) prévoit une journée "difficile voire très difficile" dans les transports. #LeGrandJury pic.twitter.com/hBQZ4M7dfd — Le Grand Jury (@LeGrandJury) January 29, 2023

Le ministre a appelé les Françaises et les Français à «s'organiser pour faire du télétravail, pour reporter un déplacement», comme il l'avait fait pour la mobilisation du 19 janvier.

CRAINTE D'UNE MOBILISATION PENDANT LES VACANCES SCOLAIREs

Bien que l'on ne connaisse pas encore la nature exacte des perturbations dans les transports, le ministre assure «tout faire avec la SNCF, avec la RATP, avec les grands opérateurs de transport public, pour que malgré des perturbations inévitables, on limite l'impact sur la vie quotidienne et les déplacements des Français le plus possible». Il reconnaît tout de même que «ça ne sera pas génial, mais on va essayer de faire au mieux».

Si pour l'instant la grève n'est prévue que le 31 janvier, le ministre délégué chargé des Transports craint que de nouvelles journées de mobilisation soient décidées, notamment pendant les vacances. En effet, les syndicats ont déjà annoncé qu'ils se réuniraient après la journée de mobilisation pour prendre une décision sur la reconduite de la grève. Clément Beaune appelle alors au «respect et à la responsabilité» des organisations syndicales et croit «que gâcher les week-ends de départs ou de retours de vacances n'est pas sérieux et il faut l'éviter».

Enfin, le ministre a évoqué la fatigue des Français liée à la pandémie de Covid-19, l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat.