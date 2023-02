Electricité : tout savoir sur la hausse de 15% du tarif réglementé dès ce mercredi

Après une revalorisation de 4% l’année dernière, le tarif réglementé de l’électricité augmente, à partir de ce mercredi 1er février, de 15%. Cette hausse concerne environ 20,54 millions de foyers dans l’Hexagone.

Une hausse limitée dans le cadre du bouclier tarifaire gouvernemental. Après l’augmentation de 15% du prix du gaz en janvier 2023, c’est au tour du tarif réglementé de l’électricité de grimper de 15% dès ce mercredi 1er février.

Cette hausse concerne notamment les particuliers mais également les petits professionnels. Selon le barème rendu public en janvier par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), l’électricité aurait dû augmenter non pas de 15% mais de 99,22% TTC, sans le bouclier tarifaire décidé par l’Etat pour protéger les consommateurs.

Qui est concerné ?

Cette hausse concerne 20,54 millions de foyers et 1,45 million de petits professionnels dans l’Hexagone mais également en Corse ou en Outre-mer. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie ne sont pas concernées car elles appliquent leurs propres tarifs.

Si EDF a précisé que «les nouveaux prix seront répercutés sur la facture chaque mois», les clients ne voulant pas modifier leurs mensualités se verront appliquer une régularisation en fin d’année.

Au total, environ 100.000 logements du parc social, chauffés collectivement à l’électricité, sont indirectement concernés. «Parce que la part des dépenses de transport et de logement est un peu plus élevée dans leur panier de consommation, les ménages avec les revenus les plus bas subissent plus fortement la hausse des prix de l’énergie», a souligné à plusieurs reprises l'Insee.

Pourquoi une telle augmentation ?

Alors que la France fait face à une inflation galopante, la hausse du tarif réglementé de l’électricité survient douze mois après le gel tarifaire décidé par le gouvernement. L’année dernière, l’exécutif avait d’ailleurs limité la revalorisation à 4%.

Cette augmentation est le fruit d’un arbitrage politique, avec à la clé des considérations budgétaires pour l’Etat qui prend en charge 85% de la hausse. Une enveloppe de 45 milliards d’euros est prévue en 2023 pour le bouclier tarifaire, dont 27 milliards pour l’électricité.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette augmentation du tarif réglementé de l’électricité, qui ne touche pas seulement la France. Parmi les raisons évoquées figurent la crise sanitaire liée au Covid-19. En effet, dès le premier trimestre de 2021, le redémarrage général de l’activité a tiré à la hausse l’ensemble des prix de l’énergie.

Néanmoins, en 2022, le secteur de l’énergie a connu une «aggravation» notamment en raison de la guerre en Ukraine. Ainsi, cette situation a créé un déséquilibre entre l’offre et la demande et a généré des craintes sur l’approvisionnement de gaz.