Réforme des retraites : «Le gouvernement va être obligé d’entendre le message», selon Manuel Bompard

Au lendemain de la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, Manuel Bompard, député LFI des Bouches-du-Rhône, a estimé sur CNEWS que le gouvernement «va être obligé d’entendre le message».

La pression est sur le gouvernement. Invité de CNEWS ce mercredi 1er février, le député LFI Manuel Bompard a prévenu que la nouvelle mobilisation massive contre la réforme des retraites, mardi 31 janvier (1,27 million de personnes sur l’ensemble du territoire, selon l’Intérieur), doit obliger l’exécutif à prendre en compte la grogne et l’opposition au projet de loi.

«Dans l’Histoire, des gouvernements qui se disaient droit dans leurs bottes et qui ne reculeraient jamais, parfois, sous l’effet d’une mobilisation extrêmement importante, ont été obligés de dire : "d’accord, on recule"», a prévenu celui qui est aussi coordinateur de La France insoumise.

«On peut gagner»

Il a pris l’exemple de 1995, où le «plan Juppé» avait été abandonné par Jacques Chirac face à l’accumulation des journées de grève qui avait, entre autres, bloqué les transports pendant plusieurs semaines. Manuel Bompard a aussi pointé la première tentative de réforme des retraites d’Emmanuel Macron en 2019-2020. «Effectivement, il y a eu la pandémie de Covid (qui a stoppé la réforme), mais si il n’y avait pas eu de mobilisation dans la rue, peut-être que le texte serait passé avant que la pandémie ne frappe notre pays».

«Tout ça pour dire aux gens qui nous écoutent : "on peut gagner"», a martelé Manuel Bompard. «Si on fait en sorte d’être encore plus nombreux le 7 et le 11 février, le gouvernement va être obligé d’entendre le message».