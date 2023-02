EuroMillions : 25 Français sont devenus millionnaires ce vendredi

Vendredi 3 février, 25 joueurs français ont gagné 1 million d'euros, lors du «tirage spécial» de l'EuroMillions, annoncé par la FDJ et ses partenaires. En Europe, ce sont 100 joueurs au total qui ont eu la chance de remporter la même somme.

Une situation inédite. La Française des jeux l'avait annoncé, pour les joueurs de l'EuroMillions, ce vendredi, il était plus probable que d'habitude de remporter un ticket gagnant. Si au total plus de 100 Européens sont devenus millionnaires en ce début de mois de février, 25 Français en font partie, mais ce sont les Anglais les plus chanceux avec pas moins de 30 gagnants. L'Espagne compte 17 millionnaires, suivie du Portugal avec 11 gagnants et de la Belgique avec 6.

Une opération particulière

Pour cette opération particulière, la FDJ a mis en jeu un jackpot s'élevant à 17 millions d'euros, non remporté pour le moment, mais aussi un tirage au sort d'une centaine de code MyMillion, au lieu d'un seul habituellement. «Si la moisson est belle, elle reste légèrement inférieure à la pluie de millionnaires de l'an dernier qui avait vu 28 joueurs remporter l'un des 100 gros lors mis en jeu», a témoigné le Tirage-Gagnant dans un communiqué.

Si vous faites partie des Français qui ont joué vendredi, vérifier bien vos numéros. Le 2 décembre dernier, un joueur est passé à côté d'une fortune, ne s'étant pas manifesté à temps.