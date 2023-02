Réforme des retraites : «j’ai rarement vu une telle opposition tout gouvernement confondu», affirme Alexis Corbière

«J’ai rarement vu une telle opposition tout gouvernement confondu», a affirmé ce lundi dans la Matinale de CNEWS, Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis, au sujet de la réforme des retraites.

La mobilisation nationale contre la réforme des retraites est «inédite», aux yeux d'Alexis Corbière. Invité sur le plateau de CNEWS ce lundi 6 février, le député La France insoumise (LFI) de Seine-Saint-Denis a dit avoir «rarement vu une telle opposition à une réforme, tout gouvernement confondu».

En tant que membre de l'opposition il compte bien, avec son parti, alimenter les débats à ce sujet à l'Assemblée. Alexis Corbière a exposé la stratégie de LFI, qui «n'est pas celle de ne pas discuter des sujets importants».

«On a déposé beaucoup d’amendements mais il est possible qu’il y en ait beaucoup qui "tombent" comme on dit, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas jugés recevables. Il est possible aussi que le gouvernement rerédige un article et donc tous les articles liés à cet article tombent», a-t-il expliqué.

A certains moments, il faut s'attendre à voir LFI «lâcher un peu la bride [...] pour aller plus vite» et pouvoir «insister sur certains articles». Alexis Corbière cite notamment «le fameux article 7, dans lequel tout se concentre» puisqu'il reporte l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.