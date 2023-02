Philippe Martinez : «Si le gouvernement persiste à ne pas écouter, il faudra monter d'un cran»

S'exprimant au départ de la manifestation contre la réforme des retraites, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez estime que la mobilisation devra «monter d'un cran» si le gouvernement ne recule pas.

L'acte 3 de la mobilisation contre la réforme des retraites se déroule ce mardi 7 février, avec manifestations et grèves partout dans le pays.

Figure centrale de la protestation, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez ne compte pas relâcher la pression sur l'exécutif.

Avant le départ, le leader syndical a appelé à durcir le mouvement par des grèves «plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles». «Si le gouvernement persiste à ne pas écouter, forcément il faudra monter d'un cran», a-t-il justifié.

200 rassemblements dans le pays

Ce serait «une folie démocratique de rester sourd» à la contestation de la réforme, a abondé à ses côtés le leader de la CFDT, Laurent Berger

Avec plus de 200 rassemblements dans le pays à l'appel des huit principaux syndicats (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU), une source sécuritaire sollicitée par l'AFP prévoit une fourchette de 900.000 à 1,1 million de manifestants, dont 70.000 maximum à Paris. Onze mille policiers et gendarmes sont mobilisés, dont 4.000 dans la capitale.