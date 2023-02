«Qu'ils retournent en Afrique» : Gérald Darmanin interdit une soirée organisée par un bar d'extrême droite lillois

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce jeudi 9 février l'interdiction d'une soirée intitulée «Qu'ils retournent en Afrique», organisée par «La Citadelle», siège de la mouvance ultradroite à Lille pour le 24 février prochain.

Une soirée «raciste». C’est par ces termes que la maire de Lille, Martine Aubry, a qualifié une soirée organisée par «la Citadelle» siège de la mouvance ultradroite dans la ville, intitulée «Qu'ils retournent en Afrique». Même ligne pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a annoncé, ce jeudi 9 février, l’interdiction de cet événement prévu initialement le 24 février prochain.

«J'ai demandé ce matin au préfet du Nord d'interdire cette manifestation. C'est ce qui sera fait dans la journée», a déclaré Gérald Darmanin lors d'une visite dans le Nord en compagnie de la Première ministre Elisabeth Borne.

Le locataire de la place Beauvau a été interrogé concernant un tweet de la maire de Lille, l’interpellant : «une fois de plus Génération Identitaire et le bar ‘La Citadelle’ organisent une soirée raciste. La prochaine le 24 février ‘Qu’ils retournent en Afrique!’. Je demande au Ministre Gérald Darmanin et au préfet du Nord une fois de plus de fermer le bar».

Une fois de plus Génération Identitaire et le bar la Citadelle organisent une soirée raciste. La prochaine le 24 février « qu’ils retournent en Afrique!» Je demande au Ministre @GDarmanin et au @prefet59 une fois de plus de de fermer le Bar @CitadelleLille pic.twitter.com/K1SPPP4odd — Martine Aubry (@MartineAubry) February 9, 2023

En effet, ce n’est pas la première fois que Martine Aubry réclame la fermeture de la Citadelle, dénonçant un cercle privé se présentant comme un «bar patriote» et une «maison de l'identité», depuis plusieurs années.

Une référence à un député RN

L’intitulé de la soirée fait directement référence à la déclaration polémique du député RN Grégoire de Fournas, datant du 3 novembre dernier à l’Assemblée nationale.

Ce dernier avait d’ailleurs été sanctionné d'une exclusion de séance pour quinze jours et de la perte de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois, la plus lourde sanction disciplinaire possible.

L'animateur de La Citadelle, Aurélien Verhassel, a fait part à l'AFP de son intention de déposer un référé liberté devant le tribunal administratif de Lille pour maintenir la soirée, qui, selon lui «ne tombe pas sous le coup de la loi».