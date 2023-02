Stanislas Guerini : «Le système de retraite après la réforme sera moins injuste que le système de retraite actuel»

Invité de la Matinale de CNEWS ce jeudi, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a indiqué «qu’après la réforme, le système de retraite sera moins injuste» qu’il ne l’est actuellement selon lui.

Alors que les mobilisations contre la réforme des retraites continuent de rassembler des milliers de contestataires partout en France, Stanislas Guerini est confiant quant à la justesse du texte proposé par le gouvernement. Invité de la Matinale de CNEWS ce jeudi 9 février, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a jugé que «le système de retraite sera moins injuste après la réforme» actuellement étudiée à l’Assemblée nationale.

Parmi ces injustices, Stanislas Guerini a cité notamment les disparités entre «le secteur public et le secteur privé». Il a également reconnu les efforts de l'exécutif dans certains détails de sa réforme, notamment la pension minimale.

Pour rappel, dans son projet de loi, le gouvernement souhaite porter la pension minimale des retraités avec une carrière complète à «au moins 85 % du smic net, soit près de 1.200 euros à compter du 1 er septembre».

La réforme des retraites est néanmoins toujours décriée par une partie des Français. Après les 19 et 31 janvier, puis les 7 et 11 février, les huit principaux syndicats prévoient une nouvelle journée de grève et de manifestations le jeudi 16 février.