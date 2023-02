Réforme des retraites : la Nupes tient des meetings partout en France ce vendredi

La Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) organise plusieurs meetings à travers la France, ce vendredi 10 février, afin d’échanger avec les Français sur la réforme des retraites proposée par le gouvernement.

Des meetings aux quatre coins du pays. Alors que le projet de loi de réforme des retraites est actuellement débattu à l’Assemblée nationale, la Nupes, qui a déposé près de 18.000 amendements contre le projet, a décidé d’envoyer ses élus à travers la France, afin d’organiser des meetings pour échanger avec les Français sur la réforme.

Plusieurs fois par mois, les partis de la Nupes, formée en mai dernier entre la France insoumise, les écologistes, socialistes et communistes, tiennent des réunions publiques sur tout le territoire, des grandes villes aux petites bourgades.

Mais cette fois-ci, et au regard de l’enjeu incarné par la réforme des retraites, la Nupes a vu les choses en grand et décidé d’organiser des grands meetings partout dans l'Hexagone. Les élus se déplaceront ainsi à Rennes, Nîmes, Clermont-Ferrand, Villeurbanne, ou encore Trappes, pour rencontrer les Français.

Tous les cadres mobilisés

À Villeurbanne, les députés du Rhône, Marie-Charlotte Garin (EELV) et Gabriel Amard (LFI) seront de la partie. A leurs côtés, le maire PS de la ville, Cédric Van Styvendael, le patron du PS, Olivier Faure, ou encore la députée européenne, Manon Aubry (LFI) prendront également la parole dès 19h au centre culturel et de la vie associative.

À Nîmes (Gard), le meeting est programmé à 18h30 dans le Grand Hôtel, en présence de Fabien Roussel (PCF), Anne-Rose Le Van (Ensemble) Alexis Corbière (LFI), William Leday (Génération.s), Pierre Jouvet (PS) et Raymonde Poncet-Monge (EELV).

Grand meeting #NUPES demain février à #Nîmes pour dire non à la #Reformedesretraites. Nous vous y attendons nombreux !#greve11fevrier pic.twitter.com/6g0XjpSOY8 — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) February 9, 2023

À Clermont-Ferrand, dès 19h dans la Maison du peuple, les députés puydômois Christine Pirès-Beaune (PS), Marianne Maximi (LFI) et André Chassaigne (PC) seront accompagnés dans leurs prises de parole par Sophie Taillé-Polian (Génération.s), députée du Val-de-Marne et vice-présidente du groupe écologiste à l’Assemblée nationale.

À Trappes (Yvelines), seront présents deux députés de la Nupes des Yvelines, William Martinet (LFI) et Benjamin Lucas (Génération.s), ainsi que la députée de Paris, Danièle Obono (LFI) et le maire de Trappes, Ali Rabeh. Des militants syndicaux et des représentants de la Nupes interviendront également à partir de 19h dans la salle Jean-Baptiste Clément.

Et enfin à Rennes, après l’échec du meeting du mercredi 8 février en raison de l’envahissement de la salle par 200 étudiants, les députés Clémentine Autain (LFI), Christophe Bex (LFI), Pascale Martin (LFI) et Rodrigo Arenas (LFI) se réuniront ce vendredi à partir de 19h, à la salle de la cité.