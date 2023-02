Paris : une manifestation en soutien au soulèvement populaire en Iran ce dimanche

Ce dimanche 12 février aura lieu une manifestation en soutien au soulèvement en Iran, organisée par le Conseil National de la résistance iranienne.

Le rendez-vous est donné ce dimanche 12 février à 11h place Denfert-Rochereau, à Paris. «Des milliers d’Iraniens exprimeront leur soutien au soulèvement populaire en Iran» peut-on lire sur le site du Conseil National de la résistance iranienne (CNRI) qui publie un appel à rejoindre cette manifestation.

Iran: d'une Révolution à l'autre



MANIFESTATION 12 février/11h



Paris-Denfert-Rochereau



Soutien au soulèvement du peuple iranien contre la dictature des mollahs



A l'anniversaire de la révolution contre la dictature du chah



A bas l’oppresseur qu’il soit chah ou mollah pic.twitter.com/naWNqUkb1V — CNRI Femmes (@CNRIfemmes) February 4, 2023

Le CNRI fédère des organisations d’opposition iranienne à l’étranger depuis sa création en 1981. Le 11 février marque l’anniversaire du renversement de la dictature du chah par le peuple iranien en 1979. Ainsi, le CNRI souhaite que le 12 février 2023 se fasse l’écho de «la révolution contre la dictature des mollahs et pour une république démocratique».

Six mois de protestation et une violente répression

«D’éminentes personnalités européennes et des élus français participeront et prendront la parole lors de cette manifestation, qui sera aussi l’occasion de courtes mises en scène de rue et d’une grande exposition.»

Depuis la mort de l'étudiante de 22 ans Masha Amini, le 16 septembre dernier à Téhéran, des manifestations contre le régime en place se multiplient, mais la répression du mouvement populaire s’intensifie. Selon l'ONU, plus de 15.000 personnes ont été arrêtées.