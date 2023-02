Orion 23 : tout savoir sur l’exercice militaire le plus important de l’armée française depuis trente ans

A quelques jours du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, les armées françaises organisent un exercice militaire de grande ampleur, baptisé Orion 23. Plusieurs milliers de soldats vont y participer.

Le plus important jamais réalisé depuis les trois dernières décennies. A quelques jours du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, les armées françaises sont engagées dans un exercice militaire de grande ampleur nommé Orion 23. Depuis le 16 février, les préparatifs ont commencé, avec pour objectif d'être prêt à intervenir en terrain hostile.

Décidé en 2020 par l’Etat-major des armées et initié en 2021, «l’objectif est de mettre en synergie l’entraînement de l’ensemble des armées, directions et services sur un scénario de haute intensité prenant en compte les domaines transverses tels que la guerre informationnelle, la logistique ou le spatial», indique le site defense.gouv.fr.

Quatre grandes étapes

Cette opération d’envergure est divisée en quatre séquences : la première, O1, était une phase de «planification opérationnelle», réalisée de mai 2022, à février 2023.

La phase deux, qui a débuté depuis le 16 février, allant jusqu’à la mi-mars, se déroulera dans le sud de la France. Au total, 7.000 militaires français et étrangers participeront. Durant cette opération, des parachutages et des débarquements amphibies seront menés, afin de montrer que les armées françaises ont la capacité d’être les premières à se rendre sur un territoire hostile et à le défendre convenablement.

Évaluer les capacités internes de commandement pour une opération d'envergure.



Éprouver de nouvelles capacités, notamment dans le domaine de la guerre informationnelle. #ORION #ORION23 — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) February 16, 2023

La troisième étape quant à elle correspondra à une période de gestion de crise interministérielle : «permettre aux autorités politiques d’adapter leur processus de prise de décision à la rapidité et à l’ampleur d’une crise en cours», selon le ministère des Armées.

C’est au printemps que l’exercice se transformera en champ de bataille. Dans des conditions réelles, jusqu’à 12.000 militaires français et alliés simuleront des affrontements au cours de combats intenses, à l’image des conditions dans lesquelles se battent les forces russes et ukrainiennes depuis un an.