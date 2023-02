Réforme des retraites : les syndicats veulent faire «plus fort que le 31 janvier» le 7 mars

L'intersyndicale a réaffirmé ce mardi son souhait «de faire du 7 mars la journée la plus forte» depuis le début du mouvement contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.

Ils veulent frapper encore plus fort. Les huit principaux syndicats français et cinq organisations de jeunesse ont affiché mardi leur unité et leur détermination face à la réforme des retraites.

Ils ont promis de mettre «la France à l'arrêt» le 7 mars, en faisant de cette date la plus importante journée de grèves et de manifestations depuis le début du mouvement social, le 19 janvier.

«Il y a consensus entre nous»

«Il y a consensus entre nous pour dire que l'objectif c'est de faire plus fort que le 31 janvier», a-t-il ajouté. Ce jour-là, les syndicats avaient recensé plus de 2,5 millions de manifestants et les autorités 1,27 million.

Les syndicats se sont mis d'accord pour produire un visuel commun qui «symbolise la France à l'arrêt» et sur un outil de communication qui permette de recenser les «milliers, dizaines de milliers d'initiatives».