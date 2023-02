Affaire Pierre Palmade : l'humoriste victime d'un AVC

Assigné à résidence sous bracelet électronique depuis le 17 février dans le service d'addictologie d'un hôpital en région parisienne, Pierre Palmade a été victime d'un AVC dans la soirée de samedi, apprend-t-on de plusieurs médias. Son pronostic vital n'est pas engagé.

La descente aux enfers continue pour Pierre Palmade. Ce samedi, en début de soirée, l'humoriste a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC), mais son pronostic vital n'est pas engagé, selon les informations du Journal du Dimanche (JDD), précisant que «son pronostic vital n’est toutefois pas engagé»

Depuis le 17 février, Pierre Palmade est assigné à résidence sous bracelet électronique à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, suite à l'accident qu'il a causé le 10 février, sur une route départementale de Seine-et-Marne et qui a fait plusieurs victimes, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé.

Pierre Palmade, qui a été mis en examen pour «homicide involontaire» à la suite de l'accident qu'il a causé, est également visé par une enquête préliminaire pour détention d'images à caractère pédopornographique.

Pierre Palmade fixé sur sa détention provisoire le 27 février

Ce samedi, l'un des deux hommes placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Le second a été libéré plus tôt dans la journée.

La veille, Pierre Palmade n'avait pas pu se rendre à l'audience à huis clos devant la Cour d'appel de Paris pour raisons médicales, les médecins ayant jugé son état de santé incompatible avec une comparution.

La décision sur son contrôle judiciaire a été mise en délibéré et l'humoriste de 54 ans devrait être fixé sur son sort ce lundi 27 février.